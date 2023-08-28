譚仔國際（2217）宣布，今年共向47名員工子女頒發合計約160萬元獎學金，支持他們完成本地大學學位課程。
譚仔於2021設立「譚仔美善基金」，擴展從2015年開始推行的「員工子女獎學金計劃」成為「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，集團工作滿3年或以上的員工就符合資格申請「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，成功申請此計劃的員工子女最高可獲八成的資助金額，上限為5萬元。
計劃由2015年成立至今，包括今年受惠的員工在內，累計向182名員工子女頒發逾580萬元獎學金。
譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，將會繼續投放更多資源，秉持集團的「提人為本」ESG支柱，繼續培育更多新一代人才。
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