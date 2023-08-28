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順豐同城中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣

順豐同城（9699）公布6月底止中期業績，受惠於同城即時配送服務持續增長，加上在5月上旬完成將虧損中的線上團餐平台及配送服務出售並終止入賬，首次扭虧為盈，期內股東應佔溢利達3031.4萬元（人民幣、下同），不派中期息。

該集團指，仍在營運的同城即時配送服務收入按年增長28.8%，達到57.49億元（人民幣、下同），淨利潤為4460萬元，毛利率為6.7%，創歷史新高。在同城即時配送服務中，尤以最後一公里配送服務的收入增長最大，按年增長53.8%至23.61億元；同城時配送服務的收入亦按年增長15.7%，達到33.88億元。

已終止的線上團餐平台及配送服務期內則錄得虧損2970萬元。截至6月底止12個月，平台的年活躍騎手進一步擴大至超過86萬名，增長23.3%。

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