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奧園健康修關連交易強調「現金」支付  逾期以資產抵消

接連有物管公司出現母企內房股未能支持關連交易費用，以資產相抵後，今日奧園健康（3662）亦刊發有關修訂持續關連交易有關的條款，及重續該批交易的公告。據公告，今次奧園健康在主要條款中列明，相關的服務費用均應由母企中國奧園（3883）以「現金」支付予集團，若中國奧園無法在規定期限內以現金結算費用，雙方可真誠磋商替代支付方式，並向奧園健康轉讓指定資產以結算有關服務費。

據公告，今次修訂涉及五項關連交易，包括2023年的物業管理補充協議、商業運營補充協議、智能化工程補充協議、採購補充協議及大健康補充協議，並同時重續該批交易協議由2024年起至2026年底止。

而值得留意的是，重續的交易協議中均將受到目前內房市場低迷影響，而大幅調低未來上限，又同時披露了為中國奧園提供的此五項服務，在過去3年交易金額大縮水。

當中最受影響的正是物管業務，據奧園健康公告指，由於經考慮中國目前物業市場狀況及物業開發商的營商環境，預計於截至2026年底的三個年度，中國奧園集團需要物業管理服務的合約項目量將有所下降；並將2024年至2026年的年度上限下修至每年最多2.5億元人民幣（下同），此前2021年至2023年底的上限原為6.67億元、9.01億及12.03億元，但最終2021年至2023年上半年歷史交易金額僅得2.66億元、8669.6萬元及2966.4萬元。相比起市場下行前的2020年上半年交易金額已達1.4億元大為縮水。

新的2024年總商業運營協議中，披露了以往2021年至2023年底的上限原為2.21億元、2.72億元及3.17億元，但最終歷史交易金額僅得7794.5萬元、3100.2萬元及1227.5萬元。2024年至2026年底新上限則下修至每年2億元。

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