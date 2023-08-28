思捷環球（0330）公布，今年上半年淨虧損為7.14億元，按年由盈轉虧，去年同期賺1300萬元，每股虧損為0.252元。
集團表示，德國及歐洲其他國家的消費意欲疲弱，期內收入按年減少17%至30.25億元；上半年毛利率為44.7%，較去年同期減少1.1個百分點，主要由於今年初逆市下加大銷售折扣，令毛利率有所下跌。
集團表示，未來將延續嚴格成本控制措施，以騰出資源進行盈利擴張，包括通過企業重組及相關措施，例如關閉無盈利的門店以及提高剩餘門店的經濟效益所實現。此外，集團正在一個簡化的創新技術平台，為線上客戶提供更具活力和吸引力的購物體驗，現已在韓國上線，料於今季於美國市場推出，並於明年中在歐洲推出。
思捷環球執行董事、行政總裁兼營運總裁PAK William Eui Won表示，過去6個月一直致力於推行提振措施，務求重拾增長軌跡，料於下半年取得實際成效，6月業績已呈現令人鼓舞的跡象，顯示發展正面。
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