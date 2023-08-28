moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

思捷環球上半年盈轉虧蝕7.14億元

思捷環球（0330）公布，今年上半年淨虧損為7.14億元，按年由盈轉虧，去年同期賺1300萬元，每股虧損為0.252元。

集團表示，德國及歐洲其他國家的消費意欲疲弱，期內收入按年減少17%至30.25億元；上半年毛利率為44.7%，較去年同期減少1.1個百分點，主要由於今年初逆市下加大銷售折扣，令毛利率有所下跌。

集團表示，未來將延續嚴格成本控制措施，以騰出資源進行盈利擴張，包括通過企業重組及相關措施，例如關閉無盈利的門店以及提高剩餘門店的經濟效益所實現。此外，集團正在一個簡化的創新技術平台，為線上客戶提供更具活力和吸引力的購物體驗，現已在韓國上線，料於今季於美國市場推出，並於明年中在歐洲推出。

思捷環球執行董事、行政總裁兼營運總裁PAK William Eui Won表示，過去6個月一直致力於推行提振措施，務求重拾增長軌跡，料於下半年取得實際成效，6月業績已呈現令人鼓舞的跡象，顯示發展正面。

其他報道

HashKey：冀今年全球註冊用戶可達成50至100萬戶

奧園健康修關連交易強調「現金」支付  逾期以資產抵消

順豐同城中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣

Microsoft與八院校合作 促教學應用生成式AI 

譚仔國際今年向員工子女頒發160萬獎學金

嘉里物流：上半年利息支出增逾八成 料貿易情況已於今年首季走出谷底

GUM:強積金8月份回報急挫 人均蝕逾1.1萬元

大酒店及中電前董事貝思賢與世長辭

眾安銀行上半年虧損收窄17%至1.77億人幣

美圖上半年轉賺2.3億人幣 加密貨幣減值虧損撥回1.9億

周大福鄭志恒買入hmvod視頻 持股8% 多過Ken Sir

港交所商撤每手買賣股數等 業界料短期難實行

據報內地窗口指導部分公募基金 避免淨賣出股票

嘉里物流中期盈利大減85%至3.68億  中期息每股派9仙

全日沽空金額203億 增27% 比率20%創一周高 盈富沽空比降至63%

稻草熊娛樂上半年純利大跌98% 不派中期息

中海外中期少賺19% 息35仙 集團對樓市企穩轉好保持信心

商湯中期虧損略收窄至31.2億人幣 不派息

港交所商撤每手買賣股數等 業界料短期難實行

據報內地窗口指導部分公募基金 避免淨賣出股票

嘉里物流中期盈利大減85%至3.68億  中期息每股派9仙

全日沽空金額203億 增27% 比率20%創一周高 盈富沽空比降至63%

中海外中期少賺19% 息35仙 集團對樓市企穩轉好保持信心