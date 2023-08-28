集團實現的營業收入41.25億元，按年增長 0.75%，其中路費收入約 25.99 億元、清潔能源及固廢資源化處理等環保業務收入約 7.52 億元、其他收入約 7.73 億元，分別佔集團總收入的 63.01%、18.24%和18.75%。

主要為附屬收費公路車流量恢復性增長導致收入增長，上半年日均車流量及日均路費收入分別為29.6萬輛及314萬元，按年分別增長33.7%和29%，收費公路毛利率總體為 53.07%，按年增加 5.37 個百分點。武黃高速特許經營權於上年 12 月到期無償移交政府部門及委託建設與管理項目接近完工，收入確認按年減少等綜合影響，扣除武黃高速上年同期的影響，集團營業收入按年增長 5.80%，其中路費收入同比增長 17.34%。

深高速總裁廖湘文表示，截至報告期末，沿江二期項目累計完成工程進度約 85%，機荷高速改擴建項目、深汕第二高速項目以及廣深高速擴建項目進度良好。他預計各個項目完成後，將為集團旗下的沿江高速、機荷高速以及廣深高速（深圳段）的流量帶來明顯的增長，而深中通道的供客數量將提升至每日接近6萬流量。

在大環保板塊方面，集團現時有14個有機垃圾處理項目，上半年有機垃圾處理量達55.62萬噸。深高速分管投資環境板塊產業副總裁溫珀瑋表示，隨著中央積極推廣相關政策以及疫情緩和的影響，今年集團業務所在城市的餐飲垃圾量和處理垃圾需求有所增加。另外，内地對於新能源汽車的生產和消費規模也繼續增加；未來集團環保政策將專注在有機餐廚廚餘廢棄物以及新能源汽車相關的計劃。