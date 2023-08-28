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渣打出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元

渣打（2888）公布，將其全球航空融資租賃業務，出售予沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund擁有的Aircraft Leasing Company，初始對價總額為7億美元（約54.92億港元）現金，以上對價將跟據完成交易時的業務資產淨值金額會有所調整。渣打預期交易預計將於2023年底完成，將錄得約3億美元收益，普通股權一級資本比率將增加約19個基點，料交易淨收益將納入該行資本及流動性狀況的整體管理範圍。

渣打表示，該行曾於2023年1月發表聲明，表示打算為其全球航空融資業務的未來擁有權探索替代方案。渣打集團企業、商業及機構銀行業務兼歐洲及美洲區行政總裁顧世民（SimonCooper）表示，這次出售航空融資租賃業務，使該行能夠繼續將精力聚焦於其至為特出的領域，並進一步推進提高有形股本回報率計劃。

渣打集團的航空融資業務擁有並管理120多架飛機，租賃給30多家航空公司，並為全球各地的航空公司和其他客戶提供230多架飛機的租賃和融資。業務於2022年，錄得稅前利潤1,820萬美元、稅後利潤1,560萬美元、資產總額38億美元、資產淨值3億美元；2021年的稅前利潤則為5,180萬美元，稅後利潤為4,490萬美元。AviLease亦將為渣打集團的29億美元集團內部淨融資的償還提供資金。集團內部貸款受參照交易完成時的應付金額進行調整。

AviLease於2022年開始經營，總部設於沙特阿拉伯利雅得之在2022年開始經營，提供租賃、交易及資產管理服務，該公司的業務策略是快速擴展業務成為全球十大租賃公司之一。相關協議設有慣常之完成交易條件，而截至本公告刊發當日，該等條件仍有待達到。渣打集團繼續得到摩根大通證券公司作為其財務顧問提供的支持。