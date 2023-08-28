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雅生活半年少賺逾兩成 中期息0.025元

雅居樂（3383）旗下的雅生活服務（3319）公布，截至今年6月底止，6個月賺8.39億元(人民幣，下同)，按年下跌20.7%。每股基本盈利0.59元，下跌21.3%。經考慮業務發展需要及股東回報後，建議派發中期息每股0.025元，派息比率約4.2%。

期內收入76.98億元，按年上升1%。其中物業管理服務收入，按年增長7.4%至52.67億元；業主增值服務收入，增長7.7%至11.67億元；城市服務收入增長5%至6.73億元。毛利為15.73億元，下降23.3%。毛利率20.4%，下跌6.5個百分點。截至6月底，現金及現金等價物37.59億元，較去年12月底的37.99億元，下跌1%。

截至6月底，集團在管面積及合約面積分別為5.75億平方米及7.62億平方米。第三方項目迅速擴張，合約面積達6.14億平方米。新增合約面積超過3000萬平方米，較去年12月底增長5.3%，佔總合約面積的80.6%，是集團規模增長的主要來源。

 

集團指，目前的宏觀與市場環境急劇變化並充滿挑戰，物業管理行業由過去高速規模發展，逐漸轉為回歸服務價值，未來將集中資源發展具效益、現金流佳的業務單元，實現高質量、可持續發展。