moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股連升兩日 道指升213點 觀望一系列經濟數據

美債息回軟，債息差擴闊，美股連升兩日。投資者繼續消化央行年會言論，同時等候未來幾天公布的一系列經濟數據，包括最重要的月度就業報告和個人消費支出價格指數，後者是聯儲局看重的通脹指標。美國2年和5年期國債發行中標利率創2008年金融危機前以來最高。

道瓊斯工業平均指數收漲213點，升幅0.63%，報34559點。標普500指數收漲27點，升幅0.63%，報4433點。納斯達克綜合指數收漲114點，或0.85%，報13705點。

高盛升1.82%，報325.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而強生跌1.18%，報164.29元，拖累道指12點。

科技股方面，蘋果收市報180.19元，升0.88%，谷歌母公司Alphabet收市報131.01元，升0.87%，亞馬遜收市報133.14元，跌0.09%，Facebook收市報290.26元，升1.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報455點。德國DAX指數收漲1.03%，報15792點；法國CAC 40指數漲1.32%，報7324點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收漲2.26%，報6847點。

美國2年期債息曾跌最多0.85%，是8月23日後最大跌幅。低見5.0349厘，是8月25日5.0022厘後最低。收市報5.0479厘，是8月24日後收市新低，當日報5.0229厘。

美國10年期債息曾跌最多1.02%，是8月23日後最大跌幅。低見4.1921厘，是8月24日4.1723厘後最低。收市報4.202厘，是8月23日後收市新低，當日報4.1918厘。連跌2日，累計跌0.0352厘，對上一次連跌2日是8月23日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至88.222基點，是8月1日92.196基點後最闊。收市報85.246基點，是8月1日後最闊，當日報88.283基點。連跌5日，累計跌18.553基點，對上一次連跌5日是5月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至132.847基點，是8月24日134.6基點後最闊。收市報130.322基點，是8月10日後收市最闊，當日報133.952基點。連跌2日，累計跌6.843基點，對上一次連跌2日是8月23日。

道指曾升最多0.89%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為1%。高見34652.91點，是8月24日34694.68點後最高。收市報34559.98點，是8月16日後收市新高，當日報34765.74點。連升2日，累計升460.56點，對上一次連升2日是8月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月14日。

標指曾升最多0.77%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為0.96%。高見4439.56點，是8月24日4458.3點後最高。收市報4433.31點，是8月23日後收市新高，當日報4436.01點。連升2日，累計升57點，對上一次連升2日是7月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月21日。

納指曾升最多1.07%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為1.26%。高見13735.98點，是8月24日13834.69點後最高。收市報13705.13點，是8月23日後收市新高，當日報13721.03點。連升2日，累計升241.16點，對上一次連升2日是8月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月21日。

 

其他報道

北水增持建行 減持碧桂園