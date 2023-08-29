道瓊斯工業平均指數收漲213點，升幅0.63%，報34559點。標普500指數收漲27點，升幅0.63%，報4433點。納斯達克綜合指數收漲114點，或0.85%，報13705點。

高盛升1.82%，報325.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而強生跌1.18%，報164.29元，拖累道指12點。

科技股方面，蘋果收市報180.19元，升0.88%，谷歌母公司Alphabet收市報131.01元，升0.87%，亞馬遜收市報133.14元，跌0.09%，Facebook收市報290.26元，升1.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.9%，報455點。德國DAX指數收漲1.03%，報15792點；法國CAC 40指數漲1.32%，報7324點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收漲2.26%，報6847點。

美國2年期債息曾跌最多0.85%，是8月23日後最大跌幅。低見5.0349厘，是8月25日5.0022厘後最低。收市報5.0479厘，是8月24日後收市新低，當日報5.0229厘。

美國10年期債息曾跌最多1.02%，是8月23日後最大跌幅。低見4.1921厘，是8月24日4.1723厘後最低。收市報4.202厘，是8月23日後收市新低，當日報4.1918厘。連跌2日，累計跌0.0352厘，對上一次連跌2日是8月23日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至88.222基點，是8月1日92.196基點後最闊。收市報85.246基點，是8月1日後最闊，當日報88.283基點。連跌5日，累計跌18.553基點，對上一次連跌5日是5月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至132.847基點，是8月24日134.6基點後最闊。收市報130.322基點，是8月10日後收市最闊，當日報133.952基點。連跌2日，累計跌6.843基點，對上一次連跌2日是8月23日。

道指曾升最多0.89%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為1%。高見34652.91點，是8月24日34694.68點後最高。收市報34559.98點，是8月16日後收市新高，當日報34765.74點。連升2日，累計升460.56點，對上一次連升2日是8月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月14日。

標指曾升最多0.77%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為0.96%。高見4439.56點，是8月24日4458.3點後最高。收市報4433.31點，是8月23日後收市新高，當日報4436.01點。連升2日，累計升57點，對上一次連升2日是7月31日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月21日。

納指曾升最多1.07%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為1.26%。高見13735.98點，是8月24日13834.69點後最高。收市報13705.13點，是8月23日後收市新高，當日報13721.03點。連升2日，累計升241.16點，對上一次連升2日是8月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月21日。

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