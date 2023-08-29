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港股ADR升144點 夜期高水169點 小米、碧服、海底撈、平保等業績

美股向上，港股ADR升144點或0.79%，報18274點，即月恒指夜期升149點，報18300點，夜期高水169點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.68%，折合報327.41元；阿里巴巴（9988）升1.76%，折合報90.46元；美團（3690）升1.5%，折合報136.72元；匯控（0005）升1.39%，折合報59.57元；建行（0939）升0.16%，折合報4.15元。

道期現升0.023%；標期現升0%；納期現升0%。日本東證指數現升0.28%；韓國KOSPI指數現升0.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.37%。

VIX指數隔晚跌3.82%或0.6點，報15.08點。

紐油現升0.02%或0.02美元，報80.12美元；布油現跌0.02%或0.01美元，報84.4美元；金價現升0.07%或1.48美元，報1921.65美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或4美元，報8355.5美元。美國10年期債息現跌0.32%或0.0138厘，報4.1882厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，碧桂園服務（6098）、潤地（1109）、海底撈（6862）、華虹半導體（1347）、農夫山泉（9633）、中國平安（2318）、小米（1810）、農業銀行（1288）、北京首都機場股份（0694）、北控水務集團（0371）、碧瑤綠色集團（1397）、華潤萬象（1209）、中信証券（6030）、周生生（0116）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、復星醫藥（2196）、世界華文媒體（0685）、奈雪的茶（2150）、新傳企劃（1284）、蔚來（9866）、信和置業（0083）、星空華文（6698）

雅生活（3383）半年少賺逾兩成，中期息0.025元。

渣打（2888）出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元。

深高速（0548）半年多賺近一成，不派中期息。

比亞迪（1211）中期純利多賺2倍，不派中期息。

奧園健康（3662）中期多賺28%不派息，公司稱現金儲備充分。奧園健康修關連交易強調「現金」支付， 逾期以資產抵消。

飛天雲動（6610）上半年多賺41%，不派中期息。

思捷環球（0330）上半年盈轉虧蝕7.14億元。

寶尊電商（9991）上季虧損收窄至2000萬人幣。

順豐同城（9699）中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣。

譚仔國際（2217）今年向員工子女頒發160萬獎學金。

嘉里物流（0636）中期盈利大減85%至3.68億，中期息每股派9仙。嘉里物流：上半年利息支出增逾八成，料貿易情況已於今年首季走出谷底。

大酒店（0045）及中電前董事貝思賢與世長辭。

眾安銀行（6060）上半年虧損收窄17%至1.77億人幣。

美圖（1357）上半年轉賺2.3億人幣，加密貨幣減值虧損撥回1.9億。

周大福鄭志恒買入hmvod視頻（8103），持股8%，多過Ken Sir。

港交所（0388）商撤每手買賣股數等，業界料短期難實行。

據報內地窗口指導部分公募基金，避免淨賣出股票。

稻草熊娛樂（2125）上半年純利大跌98%，不派中期息。

中海外（0688）中期少賺19%，息35仙，集團對樓市企穩轉好保持信心。

商湯（0020）中期虧損略收窄至31.2億人幣，不派息。

 

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