恒指今早高開130點或0.73%，報18261點，大市成交金額11億元；國指今早高開55點或0.9%，報6301點。恒生科技指數開市報4170點，升1.04%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.82%，下跌為2.78%，無升跌為87.38%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。港交所（0388）、中移動（0941）、紫金礦業（2899）拖累大市。
藍籌57隻升，13隻下跌，10隻無升跌。申洲國際（2313）升2.64%，報77.75元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌1.41%，報20.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報12.94元，升3.35%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.62元，跌1.07%。
恒指續高於10天線(18042.8點)。科指升穿50天線(4147.89點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）開市報8.73元，升1.51%。潤地（1109）開市報31.9元，無升跌。海底撈（6862）開市報21.7元，升1.4%。華虹半導體（1347）開市報19.4元，升1.25%。農夫山泉（9633）開市報43.2元，升1.17%。中國平安（2318）開市報45.5元，升0.22%。小米（1810）開市報12.2元，無升跌。農業銀行（1288）開市報2.62元，升0.77%。北京首都機場股份（0694）無成交，報4.21元。北控水務集團（0371）無成交，報1.75元。碧瑤綠色集團（1397）無成交，報0.62元。華潤萬象（1209）開市報33.8元，跌0.44%。中信証券（6030）開市報15.98元，升0.5%。周生生（0116）無成交，報9.39元。中遠海控（1919）開市報7.56元，跌0.26%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.54元。復星醫藥（2196）無成交，報19元。世界華文媒體（0685）無成交，報0.22元。奈雪的茶（2150）無成交，報4.6元。新傳企劃（1284）無成交，報0.49元。蔚來（9866）無成交，報86.5元。信和置業（0083）無成交，報8.86元。星空華文（6698）開市報31元，升3.68%。
雅生活（3383）半年少賺逾兩成，中期息0.025元。無成交，報0.85元。
渣打（2888）出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元。無成交，報70.5元。
深高速（0548）半年多賺近一成，不派中期息。開市報6.3元，跌0.94%。
比亞迪（1211）中期純利多賺2倍，不派中期息。開市報228.8元，升1.6%。
奧園健康（3662）中期多賺28%不派息，公司稱現金儲備充分。奧園健康修關連交易強調「現金」支付， 逾期以資產抵消。開市報0.72元，升1.41%。
飛天雲動（6610）上半年多賺41%，不派中期息。開市報1.54元，升6.94%。
思捷環球（0330）上半年盈轉虧蝕7.14億元。無成交，報0.415元。
寶尊電商（9991）上季虧損收窄至2000萬人幣。無成交，報9.5元。
順豐同城（9699）中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣。開市報8.3元，升0.97%。
譚仔國際（2217）今年向員工子女頒發160萬獎學金。無成交，報1.53元。
嘉里物流（0636）中期盈利大減85%至3.68億，中期息每股派9仙。嘉里物流：上半年利息支出增逾八成，料貿易情況已於今年首季走出谷底。創上市新低，見7.52元，開市報7.52元，跌1.7%。
大酒店（0045）及中電前董事貝思賢與世長辭。無成交，報6.39元。
眾安銀行（6060）上半年虧損收窄17%至1.77億人幣。開市報24元，升1.69%。
美圖（1357）上半年轉賺2.3億人幣，加密貨幣減值虧損撥回1.9億。開市報2.5元，升2.46%。
周大福鄭志恒買入hmvod視頻（8103），持股8%，多過Ken Sir。開市報1.48元，升5.71%。
港交所（0388）商撤每手買賣股數等，業界料短期難實行。開市報295.4元，跌0.61%。
稻草熊娛樂（2125）上半年純利大跌98%，不派中期息。開市報0.71元，升1.43%。
中海外（0688）中期少賺19%，息35仙，集團對樓市企穩轉好保持信心。開市報15.98元，升2.3%。
商湯（0020）中期虧損略收窄至31.2億人幣，不派息。開市報1.51元，升0.67%。
破頂股包括，創美藥業（2289）創上市新高，見17.6元，開市報17.6元，升0.8%。
1隻股份創上市新低，包括嘉里物流（0636）低見7.52元，開市報7.52元，跌1.7%。
17隻股份創52周低，其中十隻包括，新奧（2688）低見61.75元，開市報61.75元，跌0.4%；新奧能源（2688）低見61.75元，開市報61.75元，跌0.4%；美蘭空港（0357）低見7.53元，開市報7.53元，跌6.46%。
異動股
上升異動股，包括，金慧科技（8295）開市報0.062元，升14.81%；叙福樓（1978）開市報1.26元，升12.5%；中國鋁罐（6898）開市報0.65元，升12.07%；盈滙企業控股（2195）開市報0.23元，升11.65%；維力生活科技（1703）開市報0.144元，升11.63%；國美金融科技（0628）開市報0.105元，升10.53%；華住集團－Ｓ（1179）開市報34.55元，升8.82%；易大宗（1733）開市報1.26元，升7.69%；富通科技（0465）開市報0.295元，升7.27%；中國職業教育（1756）開市報0.75元，升7.14%。
下跌異動股，包括，恒大（3333）開市報0.3元，跌14.29%；西王特鋼（1266）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌13.33%；應力控股（2663）開市報0.255元，跌10.53%；德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；希瑪眼科（3309）開市報3.4元，跌8.11%；美蘭空港（0357）見52周低7.53元，開市報7.53元，跌6.46%；金茂服務（0816）開市報2.33元，跌6.43%；智欣集團控股（2187）開市報3.2元，跌5.88%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌4.72%；再鼎醫藥（9688）開市報18.54元，跌3.84%。
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