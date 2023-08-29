恒指今早高開130點或0.73%，報18261點，大市成交金額11億元；國指今早高開55點或0.9%，報6301點。恒生科技指數開市報4170點，升1.04%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.82%，下跌為2.78%，無升跌為87.38%。