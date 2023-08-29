moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開130點 科指升1% 申洲升2.6% 金蝶升3.3%

恒指今早高開130點或0.73%，報18261點，大市成交金額11億元；國指今早高開55點或0.9%，報6301點。恒生科技指數開市報4170點，升1.04%。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.82%，下跌為2.78%，無升跌為87.38%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。港交所（0388）、中移動（0941）、紫金礦業（2899）拖累大市。

藍籌57隻升，13隻下跌，10隻無升跌。申洲國際（2313）升2.64%，報77.75元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌1.41%，報20.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報12.94元，升3.35%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.62元，跌1.07%。

恒指續高於10天線(18042.8點)。科指升穿50天線(4147.89點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）開市報8.73元，升1.51%。潤地（1109）開市報31.9元，無升跌。海底撈（6862）開市報21.7元，升1.4%。華虹半導體（1347）開市報19.4元，升1.25%。農夫山泉（9633）開市報43.2元，升1.17%。中國平安（2318）開市報45.5元，升0.22%。小米（1810）開市報12.2元，無升跌。農業銀行（1288）開市報2.62元，升0.77%。北京首都機場股份（0694）無成交，報4.21元。北控水務集團（0371）無成交，報1.75元。碧瑤綠色集團（1397）無成交，報0.62元。華潤萬象（1209）開市報33.8元，跌0.44%。中信証券（6030）開市報15.98元，升0.5%。周生生（0116）無成交，報9.39元。中遠海控（1919）開市報7.56元，跌0.26%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.54元。復星醫藥（2196）無成交，報19元。世界華文媒體（0685）無成交，報0.22元。奈雪的茶（2150）無成交，報4.6元。新傳企劃（1284）無成交，報0.49元。蔚來（9866）無成交，報86.5元。信和置業（0083）無成交，報8.86元。星空華文（6698）開市報31元，升3.68%。

雅生活（3383）半年少賺逾兩成，中期息0.025元。無成交，報0.85元。

渣打（2888）出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元。無成交，報70.5元。

深高速（0548）半年多賺近一成，不派中期息。開市報6.3元，跌0.94%。

比亞迪（1211）中期純利多賺2倍，不派中期息。開市報228.8元，升1.6%。

奧園健康（3662）中期多賺28%不派息，公司稱現金儲備充分。奧園健康修關連交易強調「現金」支付， 逾期以資產抵消。開市報0.72元，升1.41%。

飛天雲動（6610）上半年多賺41%，不派中期息。開市報1.54元，升6.94%。

思捷環球（0330）上半年盈轉虧蝕7.14億元。無成交，報0.415元。

寶尊電商（9991）上季虧損收窄至2000萬人幣。無成交，報9.5元。

順豐同城（9699）中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣。開市報8.3元，升0.97%。

譚仔國際（2217）今年向員工子女頒發160萬獎學金。無成交，報1.53元。

嘉里物流（0636）中期盈利大減85%至3.68億，中期息每股派9仙。嘉里物流：上半年利息支出增逾八成，料貿易情況已於今年首季走出谷底。創上市新低，見7.52元，開市報7.52元，跌1.7%。

大酒店（0045）及中電前董事貝思賢與世長辭。無成交，報6.39元。

眾安銀行（6060）上半年虧損收窄17%至1.77億人幣。開市報24元，升1.69%。

美圖（1357）上半年轉賺2.3億人幣，加密貨幣減值虧損撥回1.9億。開市報2.5元，升2.46%。

周大福鄭志恒買入hmvod視頻（8103），持股8%，多過Ken Sir。開市報1.48元，升5.71%。

港交所（0388）商撤每手買賣股數等，業界料短期難實行。開市報295.4元，跌0.61%。

稻草熊娛樂（2125）上半年純利大跌98%，不派中期息。開市報0.71元，升1.43%。

中海外（0688）中期少賺19%，息35仙，集團對樓市企穩轉好保持信心。開市報15.98元，升2.3%。

商湯（0020）中期虧損略收窄至31.2億人幣，不派息。開市報1.51元，升0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，創美藥業（2289）創上市新高，見17.6元，開市報17.6元，升0.8%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括嘉里物流（0636）低見7.52元，開市報7.52元，跌1.7%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，新奧（2688）低見61.75元，開市報61.75元，跌0.4%；新奧能源（2688）低見61.75元，開市報61.75元，跌0.4%；美蘭空港（0357）低見7.53元，開市報7.53元，跌6.46%。

異動股

上升異動股，包括，金慧科技（8295）開市報0.062元，升14.81%；叙福樓（1978）開市報1.26元，升12.5%；中國鋁罐（6898）開市報0.65元，升12.07%；盈滙企業控股（2195）開市報0.23元，升11.65%；維力生活科技（1703）開市報0.144元，升11.63%；國美金融科技（0628）開市報0.105元，升10.53%；華住集團－Ｓ（1179）開市報34.55元，升8.82%；易大宗（1733）開市報1.26元，升7.69%；富通科技（0465）開市報0.295元，升7.27%；中國職業教育（1756）開市報0.75元，升7.14%。

下跌異動股，包括，恒大（3333）開市報0.3元，跌14.29%；西王特鋼（1266）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌13.33%；應力控股（2663）開市報0.255元，跌10.53%；德泰新能源集團（0559）開市報0.011元，跌8.33%；希瑪眼科（3309）開市報3.4元，跌8.11%；美蘭空港（0357）見52周低7.53元，開市報7.53元，跌6.46%；金茂服務（0816）開市報2.33元，跌6.43%；智欣集團控股（2187）開市報3.2元，跌5.88%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌4.72%；再鼎醫藥（9688）開市報18.54元，跌3.84%。

其他報道

港股ADR升144點 夜期高水169點 小米、碧服、海底撈、平保等業績

美股連升兩日 道指升213點 觀望一系列經濟數據

北水增持建行 減持碧桂園