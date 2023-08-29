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越南電車股VinFast 市值超越高盛波音

越南電動汽車製造商VinFast Auto Pte Ltd.隔晚升19.75%，市值超越高盛和波音等公司，儘管它並不盈利。

VinFast自借助與特殊目的收購公司(SPAC)合併而於8月15日上市以來狂漲688%。目前市值約為1,900億美元，而高盛和波音分別為1,110億和1,370億。這使得其市值超過了道瓊工業平均指數一半的成份股公司，大約是Walgreens Boots Alliance Inc的10倍。

市場炒作電動車股，以及其流通股份較少也助長了波動，此外，針對該股的期權於周一開始交易，為交易者提供了槓桿押注漲勢的機會。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matthew Maley表示，這種漲勢「表明市場上仍有大量泡沫」，他說，標普500指數從夏季高點「僅僅」下跌4%，並沒有引發投資者很多擔憂。「要想讓市場真正擔憂起來，就需要像10%左右的全面回調這樣的事情」。

VinFast早前以特殊目的收購公司(SPAC)方式上市，與何猷龍創建的SPAC公司Black Spade Acquisition Co.合併。

 

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