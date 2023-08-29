高盛表示，如果日本央行堅持鴿派立場，日圓將跌至30多年以來最低水平，未來六個月或見1美元兌155日圓，早前預期為135日圓。報告又指，「只要日本央行距離加息還很遠而且股市得到良好支撐，日圓就應該會繼續偏弱」。美國經濟增長前景改善也是他們看跌日圓的一個因素。

每美元兌日圓現報146.37元，跌0.12%，波幅為146.56至146.31，隔晚曾升值至146.74日圓，是2022年11月9日146.8日圓後最強。每百日圓兌港元現報5.3605，昨低見5.3472，是8月17日5.3434後最弱。

日本總務省周二表示，失業率升至2.7%，多過市場預期的2.5%。就業人數環比減少10萬人，失業人數增加11萬人。另外，7月份職位申請比率從1.30降至1.29。

數據暗示，日本勞動力市場的緊張局面可能正在接近頂峰。這對日本央行行長植田和男來說不一定是好消息，因為需要更緊縮的勞動力市場來刺激薪資成長，進而有助於通脹和薪資的良性循環。

該行在7月展望報告中稱，就業將繼續增長，薪資壓力將加劇。如果這一預期成為現實，那麼它可能會改變植田和男近期關於距離2%通脹目標仍有一段距離的觀點。

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