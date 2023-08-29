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1個月HIBOR連跌11日 見逾3個月低 港元貶值3個月最弱

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌11日，跌6.13點子至3.7547%，是5月8日後最低，當日報3.74857%。對上一次連跌11日是2023年1月03日，當日拆息報4.21054%。

港元現報7.8458元升值2點子，曾貶值最多5點子，報7.8465元，是5月9日7.8492元後最弱。今亦曾升值最多4點子，報7.8456元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.35點子至1.83869%；1星期HIBOR跌12.08點子至3.04214%；2星期HIBOR跌13.35點子至3.24875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.42點子至4.45327%；6個月期HIBOR跌4.01點子至4.88548%；12個月期HIBOR跌1.2點子至5.19417%。

美元指數現報103.873貶值0.185點或0.18%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44331%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4436%，連續9日擴闊，利差是2023年5月04日後最闊，當日差距為-1.4701%。

對上一次連續9日擴闊，是2023年7月03日，當日利差報-0.3252%。

 

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