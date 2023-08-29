美股隔晚上升，A股港股今早繼續上揚，一方面，中美商務部長達成共識利好情緒，另一方面市場除關注本周經濟數據，亦對內地看法仍有分歧，瑞銀全球財富管理稱中國股票仍是最青睞的亞洲配置，而大摩則認為內地提振股市措施恐難起長效，過往出招後一個月指數均下跌。