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恒指半日升365點 南水轉流入 碧桂園升6% hmvod視頻升31%

美股隔晚上升，A股港股今早繼續上揚，一方面，中美商務部長達成共識利好情緒，另一方面市場除關注本周經濟數據，亦對內地看法仍有分歧，瑞銀全球財富管理稱中國股票仍是最青睞的亞洲配置，而大摩則認為內地提振股市措施恐難起長效，過往出招後一個月指數均下跌。

恒指今早高開130點，高位升408點，低位升109點，高低波幅299點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為34.75%，下跌為17.91%，無升跌為47.32%。

恒指半日升365點或2.02%，報18496點，大市成交金額508億元；國指升141點或2.27%，報6387點。恒生科技指數收報4235點，升2.61%。

藍籌股成交金額198.57億元，佔大市成交39.08%；科指成份股成交金額109.96億元，佔大市成交21.64%；國指成份股成交金額167.75億元，佔大市成交33.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.07%，至89.72億元，佔大市成交17.64%。牛熊證成交金額31.41億元，減少39.3%；窩輪成交金額58.3億元，減少12.2%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。華潤萬象生活（1209）、康師傅（0322）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌76隻升，2隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升6.17%，收報0.86元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）無升跌，收報29.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報20.45元，升6.73%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.3元，跌1.67%。

恒指續於10天線(18066.25點)與20天線(18639.32點)之間。科指升穿20天線(4219.16點)。

北水南下合計淨流入7.64億元，較上日減少81.37%，連續第7日流入，累計流入261.19億元，對上一次連續7日淨流入是5月4日。南水北上合計淨流入38.22億元人民幣，終止連續2日流出。

敘福樓（1978）一度升逾14% CEO黃傑龍：派1.38億股息 希望股東開心消費。收報1.25元，升11.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，碧桂園服務（6098）收報8.94元，升3.95%。潤地（1109）收報32.6元，升2.19%。海底撈（6862）收報22.1元，升3.27%。華虹半導體（1347）收報20.45元，升6.73%。農夫山泉（9633）收報43.1元，升0.94%。中國平安（2318）收報46.9元，升3.3%。小米（1810）收報12.44元，升1.97%。農業銀行（1288）收報2.64元，升1.54%。北京首都機場股份（0694）收報4.25元，升0.95%。北控水務集團（0371）收報1.76元，升0.57%。碧瑤綠色集團（1397）收報0.64元，升3.23%。華潤萬象（1209）收報33.85元，跌0.29%。中信証券（6030）收報16.2元，升1.89%。周生生（0116）收報9.5元，升1.17%。中遠海控（1919）收報7.61元，升0.4%。中遠海運港口（1199）收報4.62元，升1.76%。復星醫藥（2196）收報19.44元，升2.32%。世界華文媒體（0685）收報0.22元，無升跌。奈雪的茶（2150）收報4.73元，升2.83%。新傳企劃（1284）收報0.5元，升2.04%。蔚來（9866）收報89元，升2.89%。信和置業（0083）收報8.87元，升0.11%。星空華文（6698）收報30.4元，升1.67%。

雅生活（3383）半年少賺逾兩成，中期息0.025元。收報0.88元，升3.53%。

渣打（2888）出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元。收報70.9元，升0.57%。

深高速（0548）半年多賺近一成，不派中期息。收報6.36元，無升跌。

比亞迪（1211）中期純利多賺2倍，不派中期息。收報237.6元，升5.51%。

奧園健康（3662）中期多賺28%不派息，公司稱現金儲備充分。奧園健康修關連交易強調「現金」支付， 逾期以資產抵消。收報0.7元，跌1.41%。

飛天雲動（6610）上半年多賺41%，不派中期息。收報1.53元，升6.25%。

思捷環球（0330）上半年盈轉虧蝕7.14億元。收報0.42元，升1.2%。

寶尊電商（9991）上季虧損收窄至2000萬人幣。收報10.7元，升12.63%。

順豐同城（9699）中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣。收報8.26元，升0.49%。

譚仔國際（2217）今年向員工子女頒發160萬獎學金。收報1.53元，無升跌。

嘉里物流（0636）中期盈利大減85%至3.68億，中期息每股派9仙。嘉里物流：上半年利息支出增逾八成，料貿易情況已於今年首季走出谷底。創上市新低，見7.11元，收報7.55元，跌1.31%。

大酒店（0045）及中電前董事貝思賢與世長辭。收報6.42元，升0.47%。

眾安銀行（6060）上半年虧損收窄17%至1.77億人幣。收報23.35元，跌1.06%。

美圖（1357）上半年轉賺2.3億人幣，加密貨幣減值虧損撥回1.9億。收報2.91元，升19.26%。

周大福鄭志恒買入hmvod視頻（8103），持股8%，多過Ken Sir。創52周高，見1.84元，收報1.84元，升31.43%。

港交所（0388）商撤每手買賣股數等，業界料短期難實行。收報304.8元，升2.56%。

稻草熊娛樂（2125）上半年純利大跌98%，不派中期息。收報0.69元，跌1.43%。

中海外（0688）中期少賺19%，息35仙，集團對樓市企穩轉好保持信心。收報16.32元，升4.48%。

商湯（0020）中期虧損略收窄至31.2億人幣，不派息。收報1.49元，跌0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.56元，收報2.31元，跌6.85%；創美藥業（2289）創上市新高，見20元，收報16.8元，跌3.78%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.49元，收報4.4元，升2.56%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8503.85元，收報8503.85元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1078.35元，收報1077.85元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1083.35元，收報1083.35元，升0.01%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.092元，收報0.08元，跌11.11%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.82元，收報0.82元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.23元，收報3.22元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見1.58元，收報1.58元，升5.33%；意馬國際（0585）創52周高，見0.49元，收報0.465元，升32.86%；譚木匠（0837）創52周高，見4.98元，收報4.93元，升3.79%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.07元，收報6.03元，升1.86%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.395元，升1.28%；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.8元，收報0.73元，跌2.67%；恆新豐控股（1920）創52周高，見0.68元，收報0.68元，無升跌。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.4元，收報0.43元，跌6.52%；遠洋服務（6677）低見0.95元，收報0.95元，跌2.06%；SOHO中國（0410）低見0.89元，收報0.93元，升1.09%；東軟教育（9616）低見2.69元，收報2.69元，跌3.24%；鳳凰衞視（2008）低見0.224元，收報0.234元，跌0.43%；嘉里物流（0636）低見7.11元，收報7.55元，跌1.31%；恒基發展（0097）低見0.195元，收報0.2元，跌0.5%；先機企業集團（0176）低見0.016元，收報0.02元，跌16.67%；思派健康（0314）低見4.89元，收報5.4元，升0.19%；ＳＯＨＯ中國（0410）低見0.89元，收報0.93元，升1.09%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.65元，收報0.73元，跌2.67%；煤氣（0003）低見5.67元，收報5.8元，升1.58%；新奧（2688）低見61.1元，收報64.85元，升4.6%；新奧能源（2688）低見61.1元，收報64.85元，升4.6%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.114元，收報0.117元，跌0.85%；理文造紙（2314）低見2.3元，收報2.36元，升1.72%；香港中華煤氣（0003）低見5.67元，收報5.8元，升1.58%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；香港小輪（集團）（0050）低見4.73元，收報4.76元，跌0.42%；超媒體控股（0072）低見0.239元，收報0.246元，跌10.55%。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業控股（2195）收報0.325元，升57.77%；寶聯控股（8201）收報0.068元，升36%；意馬國際（0585）創52周高，見0.49元，收報0.465元，升32.86%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）創52周高，見1.84元，收報1.84元，升31.43%；興紡控股（1968）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升29.87%；博駿教育（1758）收報0.124元，升26.53%；雋泰控股（0630）收報0.059元，升25.53%；國聯通信（8060）創52周高，見0.14元，收報0.1元，升25%；聯康生物科技集團（0690）收報0.057元，升23.91%；國際精密（0929）收報0.53元，升21.84%；保集健康（1246）收報0.1元，升20.48%。

下跌異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.08元，跌20.79%；西王特鋼（1266）創上市新低，見0.011元，收報0.012元，跌20%；凱順控股（8203）收報0.152元，跌17.84%；先機企業集團（0176）創上市新低，見0.016元，收報0.02元，跌16.67%；中國三迪（0910）收報0.165元，跌15.82%；智欣集團控股（2187）收報2.87元，跌15.59%；中華燃氣（8246）見52周低0.08元，收報0.094元，跌14.55%；日光控股（8451）收報0.265元，跌14.52%；北京體育文化（1803）收報0.118元，跌14.49%；讀書郎（2385）收報7.48元，跌13.43%；誼礫控股（0076）見52周低0.208元，收報0.208元，跌13.33%。

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