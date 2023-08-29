公司解釋，上半年收入下滑主要是受到中國內地醫藥行業政策變化的影響。上半年仿製藥業務收益及分部經營溢利分別為約8.59億元及3.57億元，按年跌31.4%及47.8%。

醫美業務收益及分部經營溢利分別為約1.94億元及6290萬元，按年增長96.8%及51.2%。

期內總體研究及開發開支為約2.94億元，按年減少35.7%，主要由於集團自主研發的數個產品的三期臨床試驗已陸續完成，有關產品預期將於今年底陸續獲批上市；同時，本集團旗下專注於糖尿病及併發症領域的惠升生物製藥股的多個研發項目已陸續完成並已報產。

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