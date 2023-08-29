倘不計入去年出售香港兩個貨倉的非經常性收益以及投資物業公允價值變動，集團上半年基礎溢利17.39億元，按年升15%。

期內總收入為54.72億元，按年增長18%。發展物業收入貢獻 21.23 億元，按年升23.9%。合約銷售額共 81.7億元，按年升164%。投資物業組合（不計入酒店）收入按年跌約0.2%至24.98億元。酒店營運收入錄8.51億元，按年增幅達100%，接近2019年疫情前水平的90%。

上半年集團香港物業部錄得收入25.16億元，按年增長27.3%，毛利則為9.66億元。內地物業部錄得收入總額29.56億元，按年增長10.96%，毛利17.95億元，去年同期為16.04億元。

嘉里建設中午收市報14.56元，升0.55%。

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