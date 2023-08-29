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碧桂園服務上半年利潤跌9.5% 不派息

碧桂園服務（6098）公布，截至2023年6月底的中期核心淨利潤跌9.5%至26.154億元人民幣（下同），純利按年跌8.7%至23.512億元，每股盈利為0.697元，維持不派中期息。集團又提到，現時股價水平未充分反映內在價值，將視乎市場情況及實際需要回購股份，數量不多於3.37億股。

集團中期收入按年增3.4%至207.331億元，毛利率按年跌2個百分點至24.9%，主要因社區增值服務及非業主增值服務毛利率下降所致。若剔除收併購帶來的無形資產，即合同及客戶關係及品牌等攤銷成本後，期內經調整的整體毛利率約為27.4%，按年跌2.1個百分點。集團上半年貿易應收款項減值撥備達到8.96億元，按年增107.7%。

按業務計，物業管理服務收入按年增10.9%至121.875億元，毛利率按年升0.1個百分點至約26%﹔社區增值服務收入按年跌10.8%至18.84億元，毛利率按年降11個百分點至約48.7%，主要因期內業務開展不及預期但固定成本持續發生所致。

其餘非業主增值服務分部收入按年跌31.8%至9.718億元，毛利率按年跌14個百分點至約13.2%，主要由於部分房地產企業出現階段性的調整，整體業務縮減所致﹔城市服務收入按年跌9.14%至23.943億元，毛利率按年升3個百分點至約21.1%﹔商業運營服務收入按年跌9.26%至5.343億元，毛利率按年升2個百分點至38.4%。

集團截至6月底的銀行存款及現金總額約127.124億元，經營活動所得現金凈額按年跌6.6%至21.92億元。

 

 

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