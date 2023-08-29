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輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日

【明報專訊】財政司長陳茂波預期本周公布成立專責小組，研究推動港股流通量。除了股票市場外，有證券界人士指以窩輪、牛熊證為主的衍生產品市場，近年成交亦見日漸縮減，認為專責小組亦應將搞活衍生產品市場納入研究之列。綜合主要輪證發行商意見，認為無論由輪證發行價限制、發行需時及收費，以至買賣差價等各方面，均有需要檢討改善才有望再度激活市場。

明報記者 陳偉燊

輪證日均成交佔港股比率，由2018年初約24%反覆下跌，至今年7月降至不足12%，市佔率大減逾一半（見圖1）；輪證上市數目在過去兩年顯著減少，其中界內證數目由兩年前220隻，急降至只有5隻，瀕臨「絕種」（見圖2）。

相關報道：上市公司商會：若改每股買賣 股東大增勢添成本

法國巴黎銀行上市衍生產品部執行董事黃集恩稱，最近輪證交投減少及佔比降低，與瑞銀、瑞信合併後新產品供應減少，加上市場內以認購輪佔多數，在港股及主要科網股如騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）欠缺表現下、港股自跌破2萬點後持續向下，投資者不會貿然入市追入牛熊證。

瑞銀瑞信合併科網表現差 累交投供應減

有業界稱，由於恒生指數內包括中國移動（0941）及中海油（0883）等被美國制裁的大藍籌，個別美資發行商如高盛一併停發恒生指數及相關輪證，某程度減少產品供應及交投。不過另一美資行摩根大通則如常發行。

亦有主要輪證發行高層認為，現行對輪證最低發行價定於0.25元的規定，限制發行商推出大幅價外產品的靈活性，因同時須設計超遠期才能配合0.25元定價，但如此條款則難獲投資者歡迎。另輪證買賣差價亦需要檢討，目前0.25元以上的證券每口差價為0.005元，即每個價位上落達2%，以至有時正股價變動，輪證價格卻不跟貼。因此建議即使不全面收窄現行證券買賣差價，或需另行制定適用於輪證的差價表，情况一如數年前修訂ETF價位表。

至於市場內醞釀提議改善界內證條款幫助交投，中銀國際股票衍生產品部董事朱紅認為，由於市場參與者多喜歡具槓桿的窩輪及牛熊證，因此欠缺槓桿的界內證自然較少人買賣。黃集恩明言，投資者較難預測長期市况，因此宜縮短界內證期限至3個月或更短。

發行商亦有建議港交所改變收費結構，以定額套餐價代替每隻指數或正股新推產品均要另行付費的安排，另建議加快輪證發行程序，由現時T+3縮短至T+1，減少牛熊證產品「未上市、即打靶（觸及收回價）」的情况。

 

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