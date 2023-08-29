合生創展（0754）公布，截至2023年6月底的核心利潤為15.81億元，按年增183%，主要因物業發展分部表現良好所致，但計及除稅後投資物業重估收益淨額23.9億元、除稅後捐贈淨額1200萬元，為可供出售之發展中物業減值撥備5600萬元後的中期純利則按年跌38.92%至39.03億元，每股盈利為1.132元，維持不派中期息，但按每十股派一股紅股。
集團中期收入按年增14.5%至150.79億元，毛利率按年增13個百分點至36%，主要是由於本集團物業開發及投資業務表現良好所致。集團上半年資本化前之利息開支總額下降至29.81億元，按年跌27%，主要因上半年借貸按年減少，上半年的借款實際利率為6.2%，按年跌0.3個百分點。
集團上半年負債對資產比率為67%，按年持平﹔負債比率若以銀行及財務機構借貸淨額、優先票據、商業抵押擔保證券及可換股債券佔股東權益百分比計算，則為73%，按年跌6個百分點。
現金及銀行結餘達189.97億元，當中98.02%以人民幣計算，其餘0.9%、1.07%及0.01%分別為港元、美元及其他幣種計算。
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