moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

合生創展上半年核心盈利增183% 不派中期息

合生創展（0754）公布，截至2023年6月底的核心利潤為15.81億元，按年增183%，主要因物業發展分部表現良好所致，但計及除稅後投資物業重估收益淨額23.9億元、除稅後捐贈淨額1200萬元，為可供出售之發展中物業減值撥備5600萬元後的中期純利則按年跌38.92%至39.03億元，每股盈利為1.132元，維持不派中期息，但按每十股派一股紅股。

集團中期收入按年增14.5%至150.79億元，毛利率按年增13個百分點至36%，主要是由於本集團物業開發及投資業務表現良好所致。集團上半年資本化前之利息開支總額下降至29.81億元，按年跌27%，主要因上半年借貸按年減少，上半年的借款實際利率為6.2%，按年跌0.3個百分點。

集團上半年負債對資產比率為67%，按年持平﹔負債比率若以銀行及財務機構借貸淨額、優先票據、商業抵押擔保證券及可換股債券佔股東權益百分比計算，則為73%，按年跌6個百分點。

現金及銀行結餘達189.97億元，當中98.02%以人民幣計算，其餘0.9%、1.07%及0.01%分別為港元、美元及其他幣種計算。

其他報道

光大環境中期盈利跌1% 中期息削6.6%每股14仙

碧桂園擬為「16碧園05」增設40日寬限期

北控水務上半年多賺1.2倍 中期息維持7仙

半日沽空金額90億 減24% 南方恒生科技增64%

恒指半日升365點 南水轉流入 碧桂園升6% hmvod視頻升31%

四環醫藥上半年轉4960萬人幣 仿製藥業務利潤跌近五成

石四藥集團半年純利增12% 中期息7仙

大摩：內地提振股市措施恐難起長效

滬深三大指數高走 滬指以近半日高位收市

1個月HIBOR連跌11日 見逾3個月低 港元貶值3個月最弱

OpenAI推出企業版ChatGPT 運行速度是ChatGPT付費版兩倍

高盛料日圓見155 日失業率升 日圓窄幅波動

美國16州要求SEC核實Shein是否涉及強迫勞動

瑞銀：若內地加推政策 市場會變得更有信心

敘福樓一度升逾14% CEO黃傑龍：派1.38億股息 希望股東開心消費