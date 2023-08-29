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瑞銀汪濤：料人民幣兌美元年底前回升 內房危機不會造成雷曼翻版

最近人民幣持續處於低位水平，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期人民幣兌美元到年底之前會略有升值，主要是由於美國加息可能已經結束，相對其他主要貨幣可能會眨值。人民幣在短期內仍面臨眨值壓力，目前匯率會上下波動。雖然整體市場對中國經濟比較悲觀，但長期而言，人民幣基本面向好。

汪濤認為，政府若出台一些明確的刺激政策，會支撐人民幣短期向上。中長期而言，中國經濟增長速度會快於發展中國家，近十年平均增長速度是4%左右，較其他發展中國家平均增速2%為高，生產力提升理論上會令實際匯率有所提升。

另外，中國在資本管制較為嚴格，尤其在資本流出方面，若中國經濟結構轉型成功，人民幣升值的機會亦較大。

至於近期再有內房違約，市場憂慮會繼續拖累經濟，汪濤指內地房地產違約情況還未結束，但系統性風險不太大， 雖然整個開發商債務規模看起來不少，但佔整體GDP並不大。若內房情況不能穩住，亦可能引發地方債務危機，同時牽連上下遊債務，對經濟引起更多拖累，不過，汪濤並不認為今次內房事件會是中國的雷曼翻版，出現金融危機的風險亦較少。主要是由於國民儲蓄率非常高，銀行主要是國有銀行，在政府施壓下，會繼續支持實體經濟。

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