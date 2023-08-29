汪濤認為，政府若出台一些明確的刺激政策，會支撐人民幣短期向上。中長期而言，中國經濟增長速度會快於發展中國家，近十年平均增長速度是4%左右，較其他發展中國家平均增速2%為高，生產力提升理論上會令實際匯率有所提升。

另外，中國在資本管制較為嚴格，尤其在資本流出方面，若中國經濟結構轉型成功，人民幣升值的機會亦較大。

至於近期再有內房違約，市場憂慮會繼續拖累經濟，汪濤指內地房地產違約情況還未結束，但系統性風險不太大， 雖然整個開發商債務規模看起來不少，但佔整體GDP並不大。若內房情況不能穩住，亦可能引發地方債務危機，同時牽連上下遊債務，對經濟引起更多拖累，不過，汪濤並不認為今次內房事件會是中國的雷曼翻版，出現金融危機的風險亦較少。主要是由於國民儲蓄率非常高，銀行主要是國有銀行，在政府施壓下，會繼續支持實體經濟。

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