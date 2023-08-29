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瑞銀顏湄之：政策緩解流動性 料不會引起系統性風險

內地房企和城投企業債務問題浮現，市場關注內銀相關信貸風險，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，在悲觀預期下，在2800間城投企業當中，約有25%以其現金流沒有能力償還利息。過去城投公開發行債券未有違約，貸款只零星出現問題，惟現時地方政府支持力度有所減弱，因此市場開始憂慮城投償付。不過她表示，7月政治局會議提及會制定化債計劃，或很快啟快啟動1.5萬億元特別再融資債務，銀行也會對這些貸款進行展期、降息等，可有效地援解城投企業短期流動性壓力，因此不認為會引起系統性風險。

瑞銀估算，內銀全口徑對城投的敞口達49萬億元（人民幣，下同），佔去年底內銀總資產的13%，其中36萬億元是銀行貸款，13萬億元城投債，另有10萬億元敞口在非銀行機構，包括保險、信託、券商等。

近日有大型信託公司產品兌付違約，市場擔心風險外溢到其他理財和信託行業，不過顏湄之指出是次事件影響主要是小部分高淨值人士和公司，影響層面較少，而且信託公司是持牌金融機構，監管機構對解決系統性問題有不少經驗，例如安排同業兼併、交由產業基金處理等。截至首季末，信託行業資產為21萬億元，其中7%和10%分別投向基建和房地產。

大型內銀上半年不良貸款率按年下跌，而信貸損失撥備按年減少帶動淨利潤保持上升。對於現時不良貸款水平是否已反映內銀信貸風險，顏湄之表示內銀利潤較以往弱，雖然真實的不良資產比率在上升，不過內銀減少信貸撥備是逆周期的做法可以理解。她指內銀信貸風險仍在暴露階段，房企不良貸款率按季仍在上升至數個百分點，她指不少內房企業出現違約，交叉違約下估計相關不良貸款率可達10多個百分點，最終要視乎房地產市場能否穩定；另外個人零售貸款質數亦有小幅下行，亦視乎收入和就業是否有改善。

內地降息刺激經濟，收窄內銀淨息差和淨利息收入，8月人行官員亦表示會指導銀行有序下調現存個人住房按揭貸款利率，顏湄之指會對銀行息差有較大影響，料淨息差因此下跌不到10點子，因為房地產「一城一策」各地方處理方法或有不同，實際要等具體措施出台。不過若當地按揭競爭較激烈，雖然新發放按揭貸款利率會有所下降，不過監管為保持內銀利潤下跌太多，會控制下降的幅度。銀行淨息差近兩年下降不少，這次或是最後一次對息差有較大的負面影響。

瑞銀對內銀維持相對謹慎的觀點，目前市賬率和市盈率分別在0.3倍和3倍的歷來低位水平，顏湄之指出較低的估值水平反映內銀不少風險問題，例如淨息差、資產質量、利潤增長的基本因素有下行壓力。不過政治局會議後，房地產、印花稅等刺激經濟政策陸續出台，市場情緒有一定改善，若居民對經濟預期改善，在工作、收入等有改善，可對內銀利好，會相對看好零售和財富管理較強且具高增長能力個股。