電視廣播（0511）（TVB）上半年虧損擴大81.3%至約4.07億元。然而，持股約5%的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受本地傳媒訪問時表示，近兩年電視廣播虧損理論上是壞事，但實際上是一定要發生的事，否則便不能再次有創意及有水準的節目，例如《星夢傳奇》及《中年好聲音》。
陳惠仁在訪問表示：「要做好節目，首先要洗錢，要做間好餐廳，食材要靚，門面要好，輸錢但做好口碑，客人才會回來，所以TVB蝕錢是必經階段，支持蝕錢。」但他亦指，就算他支持TVB蝕錢，但也要「睇住荷包做事，不能亂來成為大花筒」。
對於基匯資本聯合創辦人吳繼煒早前認購TVB可換股債券，陳惠仁稱，很榮幸吳繼煒與他對TVB的投資價值看法一致。「他先觀察形勢才入去，所以他較我精明，宜家他便來救我。」吳繼煒認購電視廣播可轉債涉資1.56億港元，若悉數行使，電視廣播將向吳繼煒發行3505.6萬股新股，所發行的新股佔擴大後已發行股本的7.41%。
陳惠仁提到，自己是香港「原居民」，很想將TVB這個品牌告訴下一代，希望珍惜這個品牌。
其他報道
輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
瑞銀汪濤：料人民幣兌美元年底前回升 內房危機不會造成雷曼翻版
恒指半日升365點 南水轉流入 碧桂園升6% hmvod視頻升31%