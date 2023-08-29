陳惠仁在訪問表示：「要做好節目，首先要洗錢，要做間好餐廳，食材要靚，門面要好，輸錢但做好口碑，客人才會回來，所以TVB蝕錢是必經階段，支持蝕錢。」但他亦指，就算他支持TVB蝕錢，但也要「睇住荷包做事，不能亂來成為大花筒」。

對於基匯資本聯合創辦人吳繼煒早前認購TVB可換股債券，陳惠仁稱，很榮幸吳繼煒與他對TVB的投資價值看法一致。「他先觀察形勢才入去，所以他較我精明，宜家他便來救我。」吳繼煒認購電視廣播可轉債涉資1.56億港元，若悉數行使，電視廣播將向吳繼煒發行3505.6萬股新股，所發行的新股佔擴大後已發行股本的7.41%。

陳惠仁提到，自己是香港「原居民」，很想將TVB這個品牌告訴下一代，希望珍惜這個品牌。

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