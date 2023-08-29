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恒指收市升353點 南水第3日流出 北水流入減29% 內房炒上

中美商務部長達成共識利好情緒，港股今早承接隨外圍高開，午後升幅進一步擴大，但恒指在20天線前遇阻，科指則升穿10天線，收市均收於昨日陰陽燭身內，始終美國本周有多項重要數據，加上市場對內地政策利好看法分歧，市場仍審慎，南水亦第3日流出。三大指數連升兩日，升幅較上日收窄，但齊見兩周收市高，內房續炒上。

恒指今早高開130點，高位升453點，低位升109點，高低波幅344點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為44.27%，下跌為22.32%，無升跌為33.39%。

恒指收市升353點或1.95%，報18484點，大市成交金額1013億元，較上日增加0.36%，是8月24日1015.2億元成交後最多；國指升140點或2.25%，報6386點。恒生科技指數收報4234點，升2.59%。

藍籌股成交金額462.83億元，佔大市成交45.68%；科指成份股成交金額238.74億元，佔大市成交23.56%；國指成份股成交金額382.64億元，佔大市成交37.77%。

24隻雙櫃台股，總成交1.14億元人民幣，相當於約1.22億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.62%，至105.62億元，佔大市成交10.41%。牛熊證成交金額40.61億元，減少21.53%；窩輪成交金額65億元，減少2.12%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、東方海外（0316）、康師傅（0322）拖累大市。

藍籌77隻升，2隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升12.35%，收報0.91元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌1.19%，收報116.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報20.7元，升8.04%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.6元，跌0.76%。

恒指於10天線(18065.03點)及20天線(18638.71點)之間。科指升穿20天線(4219.12點)、50天線(4149.17點)。

北水南下合計淨流入29.06億元，較上日減少29.15%，連續第7日流入，累計流入282.61億元，對上一次連續7日淨流入是5月4日。南水北上合計淨流出6.8億元人民幣，較上日減少91.75%，連續第3日流出，累計流出113.29億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.5%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為3.39%。高見18583.8點，是8月15日18745.82點後最高。今日收市報18484.03點，是8月15日後收市新高，當日報18581.11點。連升2日，累計升527.65點，對上一次連升2日是8月23日。

科指曾升最多3.07%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為5.16%。高見4254.26點，是8月28日4268.26點後最高。今日收市報4234.43點，是8月11日後收市新高，當日報4273.19點。連升2日，累計升175.48點，對上一次連升2日是8月23日。

國指曾升最多2.74%，是8月28日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見6417.48點，是8月28日6427.56點後最高。今日收市報6386.8點，是8月14日後收市新高，當日報6423.84點。連升2日，累計升211.51點，對上一次連升2日是8月23日。

午後消息股表現

招行（3968）：碧桂園合作額度與該行行業地位相符。收報31.5元，升1.45%。

內房升幅擴大 傳交行將開會調整個人住房貸款存量利率。碧桂園（2007）收報0.91元，升12.35%。富力（2777）收報1.24元，升18.1%。綠地香港（0337）收報0.32元，升18.52%。綠城（3900）收報9.06元，升13.11%。

電視廣播（0511）股東陳惠仁：做好節目就要洗錢 蝕錢是必經階段 支持蝕錢。收報3.91元，升1.56%。

新希望服務（3658）中期多賺9.6% 息0.073元。收報1.28元，升16.36%。

嘉里建設（0683）上半年基礎溢利增15% 中期息40仙。收報14.8元，升2.21%。

合生創展（0754）上半年核心盈利增183% 不派中期息。收報4.9元，升5.6%。

碧桂園服務（6098）上半年利潤跌9.5% 不派息。收報9.45元，升9.88%。

光大環境（0257）中期盈利跌1% 中期息削6.6%每股14仙。收報2.88元，升5.11%。

碧桂園（2007）擬為「16碧園05」增設40日寬限期。收報0.91元，升12.35%。

北控水務（0371）上半年多賺1.2倍 中期息維持7仙。收報1.8元，升2.86%。

四環醫藥（0460）上半年轉4960萬人幣 仿製藥業務利潤跌近五成。收報0.68元，升3.03%。

石四藥集團（2005）半年純利增12% 中期息7仙。收報4.26元，升4.93%。

今早及隔晚消息股表現

敘福樓（1978）一度升逾14% CEO黃傑龍：派1.38億股息 希望股東開心消費。收報1.25元，升11.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，潤地（1109）收報33.25元，升4.23%。海底撈（6862）收報22元，升2.8%。華虹半導體（1347）收報20.7元，升8.04%。農夫山泉（9633）收報43.25元，升1.29%。中國平安（2318）收報46.85元，升3.19%。小米（1810）收報12.38元，升1.48%。農業銀行（1288）收報2.67元，升2.69%。北京首都機場股份（0694）收報4.26元，升1.19%。碧瑤綠色集團（1397）收報0.64元，升3.23%。華潤萬象（1209）收報34.75元，升2.36%。中信証券（6030）收報16.1元，升1.26%。周生生（0116）收報9.48元，升0.96%。中遠海控（1919）收報7.7元，升1.58%。中遠海運港口（1199）收報4.72元，升3.96%。復星醫藥（2196）收報19.42元，升2.21%。世界華文媒體（0685）收報0.22元，無升跌。奈雪的茶（2150）收報4.88元，升6.09%。新傳企劃（1284）收報0.495元，升1.02%。蔚來（9866）收報88.55元，升2.37%。信和置業（0083）收報8.97元，升1.24%。星空華文（6698）收報30.05元，升0.5%。

雅生活（3383）半年少賺逾兩成，中期息0.025元。收報0.91元，升7.06%。

渣打（2888）出售航空融資租賃業務予沙特主權基金作價7億美元。收報70.95元，升0.64%。

深高速（0548）半年多賺近一成，不派中期息。收報6.33元，跌0.47%。

比亞迪（1211）中期純利多賺2倍，不派中期息。收報237.8元，升5.6%。

奧園健康（3662）中期多賺28%不派息，公司稱現金儲備充分。奧園健康修關連交易強調「現金」支付， 逾期以資產抵消。收報0.72元，升1.41%。

飛天雲動（6610）上半年多賺41%，不派中期息。收報1.5元，升4.17%。

思捷環球（0330）上半年盈轉虧蝕7.14億元。收報0.405元，跌2.41%。

寶尊電商（9991）上季虧損收窄至2000萬人幣。收報10.5元，升10.53%。

順豐同城（9699）中期扭虧為盈賺逾3000萬人幣。收報8.25元，升0.36%。

譚仔國際（2217）今年向員工子女頒發160萬獎學金。收報1.54元，升0.65%。

嘉里物流（0636）中期盈利大減85%至3.68億，中期息每股派9仙。嘉里物流：上半年利息支出增逾八成，料貿易情況已於今年首季走出谷底。創上市新低，見7.11元，收報7.67元，升0.26%。

大酒店（0045）及中電前董事貝思賢與世長辭。收報6.59元，升3.13%。

眾安銀行（6060）上半年虧損收窄17%至1.77億人幣。收報23.6元，無升跌。

美圖（1357）上半年轉賺2.3億人幣，加密貨幣減值虧損撥回1.9億。收報2.9元，升18.85%。

周大福鄭志恒買入hmvod視頻（8103），持股8%，多過Ken Sir。創52周高，見1.84元，收報1.7元，升21.43%。

港交所（0388）商撤每手買賣股數等，業界料短期難實行。收報307.4元，升3.43%。

稻草熊娛樂（2125）上半年純利大跌98%，不派中期息。收報0.68元，跌2.86%。

中海外（0688）中期少賺19%，息35仙，集團對樓市企穩轉好保持信心。收報16.64元，升6.53%。

商湯（0020）中期虧損略收窄至31.2億人幣，不派息。收報1.54元，升2.67%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見2.56元，收報2.45元，跌1.21%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見9.51元，收報9.16元，跌1.61%；創美藥業（2289）創上市新高，見20元，收報17元，跌2.63%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.49元，收報4.12元，跌3.96%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8503.85元，收報8503.6元，升0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1078.35元，收報1077.85元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見848.3元，收報848.3元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1083.4元，收報1083.4元，升0.02%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.092元，收報0.08元，跌11.11%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.82元，收報0.82元，無升跌；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.54元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見3.27元，收報3.25元，升0.93%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.12元，收報1.11元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見1.65元，收報1.65元，升10%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.285元，收報0.285元，無升跌；意馬國際（0585）創52周高，見0.49元，收報0.475元，升35.71%。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.4元，收報0.45元，跌2.17%；遠洋服務（6677）低見0.95元，收報0.99元，升2.06%；SOHO中國（0410）低見0.89元，收報0.96元，升4.35%；東軟教育（9616）低見2.69元，收報2.73元，跌1.8%；鳳凰衞視（2008）低見0.224元，收報0.235元，無升跌；嘉里物流（0636）低見7.11元，收報7.67元，升0.26%；毅德國際（1396）低見0.41元，收報0.41元，跌3.53%；縱橫遊（8069）低見0.068元，收報0.073元，跌9.88%；山水水泥（0691）低見0.59元，收報0.6元，跌1.64%；誼礫控股（0076）低見0.2元，收報0.228元，跌5%。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，金輝（0137）低見0.65元，收報0.73元，跌2.67%；煤氣（0003）低見5.67元，收報5.8元，升1.58%；新奧（2688）低見61.1元，收報64.7元，升4.35%；新奧能源（2688）低見61.1元，收報64.7元，升4.35%；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.114元，收報0.121元，升2.54%；理文造紙（2314）低見2.3元，收報2.36元，升1.72%；香港中華煤氣（0003）低見5.67元，收報5.8元，升1.58%；金山科技工業（0040）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；香港小輪（集團）（0050）低見4.73元，收報4.76元，跌0.42%；弘海高新資源（0065）低見0.23元，收報0.295元，跌30.59%。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業控股（2195）收報0.35元，升69.9%；PALADIN（0495）收報0.053元，升43.24%；瑞港建設（6816）創上市新低，見0.248元，收報0.44元，升41.94%；意馬國際（0585）創52周高，見0.49元，收報0.475元，升35.71%；華夏文化科技（1566）收報0.036元，升33.33%；維亮控股（8612）收報0.209元，升26.67%；新達控股（8471）收報0.13元，升26.21%；寶聯控股（8201）收報0.062元，升24%；民商創科（1632）收報0.34元，升21.43%；匯鑫小貸（1577）見52周低0.465元，收報0.65元，升20.37%。

下跌異動股，包括，友聯國際教育租賃（1563）停牌；弘海高新資源（0065）見52周低0.23元，收報0.295元，跌30.59%；雲能國際（1298）收報0.42元，跌27.59%；國聯通信（8060）創52周高，見0.14元，收報0.058元，跌27.5%；先機企業集團（0176）創上市新低，見0.016元，收報0.018元，跌25%；威訊控股（1087）收報0.5元，跌21.88%；ＬＦＧ投資控股（3938）創上市新低，見0.133元，收報0.133元，跌20.83%；西王特鋼（1266）創上市新低，見0.011元，收報0.012元，跌20%；華南職業教育（6913）創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌19.05%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.73元，跌17.98%；京基智慧文化（0550）收報0.47元，跌16.07%。

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