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奈雪的茶上半年經調整純利錄7020萬元人民幣 按年虧轉盈

奈雪的茶（2150）公布中期業績，今年上半年收入按年升26.8%至25.94億元（人民幣、下同），期內純利為1.61億元，去年同期虧損9107.6萬元；經調整純利為7020萬元，按年亦由虧轉盈。

集團上半年來看自奈雪的茶茶飲店的經營利潤為4.73億元，按年升141.6%，茶飲店門店經營利潤率為20.1%，按年提升9.7個百分點。

截至今年6月底，集團在93個城市擁有1,194間奈雪的茶茶飲店，較去年底淨新增126間奈雪的茶茶飲店。集團表示，堅持主要在現有一線、新一線和重點二線城市，進一步擴張茶飲店網絡並提高市場滲透率，以培養和鞏固消費者對高端現制茶飲的消費習慣。

集團又稱，今年7月起開啟事業合伙業務，強調由消費者的角度將不會感受到直營門店與合伙門店的差異，將針對直營門店較少觸及的低線城市開放合伙業務，以助於提高佔率。同時，集團料未來一段時間內，在維持穩定毛利率的基礎上，將產品價格維持在相對較低的水平，同時幫助合伙門店更快佔領低線城市市場，首批合伙門店預計將於下半年開店。

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