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新希望服務首派中期息0.073元 全日升16.4%

新希望服務（3658）公布，截至2023年6月底的中期按年多賺9.6%至1.095億元人民幣（下同），每股盈利為0.13元，首次派發中期息每股0.073港元。股份今日全日升16.4%，報1.28元。

對於集團首派中期息，在業績會上管理層表示開啟中期分紅，在地產下行的周期中，公司背靠穩健發展的新希望地產，是行業中少有仍尋求發展機會且會買地的公司，持續選擇高能級城市發展，令公司能更穩健前行，帶來持續回報投資人的能力。

而在中期集團收入按年增17.1%至5.998億元，毛利率為37.7%，當中物業服務的收入按年升36.25%至3.18億元，毛利率按年跌3.9個百分點至28.8%﹔生活服務收入按年增17.3%至1.35億元，毛利率按年減3個百分點至41.4%﹔商業運營服務收入按年增26.89%至7252.56萬元，毛利率按年跌1個百分點至67.8%﹔非業主增值服務收入跌30.17%至7434.58萬元，毛利率按年跌0.6個百分點至39.7%。管理層談到非業主增值服務的毛利率的下降，是由於公司市場化拓展，將獨立第三方的收入由去年中期的39.2%，升至期內的44.1%。

而且整體毛利率下降，主要是受地產業務減縮，但有利公司的獨立性上，加上獨立第三方項目獲取提升而拉低了。但過程中建構了公司的競爭力，更有能力去爭取一些中高端項目，打開服務費的天花板等，且在地產增量少的情況下，更好調整成本結構，更好渡過周期。

被問到會否回購等，管理層表示，公司資金比較充裕，目前主要將資金用於市場拓展、潛在收併購、數字化運用及提升，並正在不斷優化業務結構，各項均會投入資金，但仍不排除增持或回購的可能性。

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