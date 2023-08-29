對於集團首派中期息，在業績會上管理層表示開啟中期分紅，在地產下行的周期中，公司背靠穩健發展的新希望地產，是行業中少有仍尋求發展機會且會買地的公司，持續選擇高能級城市發展，令公司能更穩健前行，帶來持續回報投資人的能力。

而在中期集團收入按年增17.1%至5.998億元，毛利率為37.7%，當中物業服務的收入按年升36.25%至3.18億元，毛利率按年跌3.9個百分點至28.8%﹔生活服務收入按年增17.3%至1.35億元，毛利率按年減3個百分點至41.4%﹔商業運營服務收入按年增26.89%至7252.56萬元，毛利率按年跌1個百分點至67.8%﹔非業主增值服務收入跌30.17%至7434.58萬元，毛利率按年跌0.6個百分點至39.7%。管理層談到非業主增值服務的毛利率的下降，是由於公司市場化拓展，將獨立第三方的收入由去年中期的39.2%，升至期內的44.1%。

而且整體毛利率下降，主要是受地產業務減縮，但有利公司的獨立性上，加上獨立第三方項目獲取提升而拉低了。但過程中建構了公司的競爭力，更有能力去爭取一些中高端項目，打開服務費的天花板等，且在地產增量少的情況下，更好調整成本結構，更好渡過周期。

被問到會否回購等，管理層表示，公司資金比較充裕，目前主要將資金用於市場拓展、潛在收併購、數字化運用及提升，並正在不斷優化業務結構，各項均會投入資金，但仍不排除增持或回購的可能性。

其他報道

農行上半年純利升3.5%至1332億元人幣

藥明巨諾上半年虧損收窄至3.8億人幣 不派息

全日沽空金額201億 減1% 南方恒生科技沽空增1倍 比率85%

恒指收市升353點 南水第3日流出 北水流入減29% 內房炒上

招行：碧桂園合作額度與該行行業地位相符

會財局譴責中正達會計師事務所等人違反專業標準 罰款70萬元

內房升幅擴大 傳交行將開會調整個人住房貸款存量利率

TVB股東陳惠仁：做好節目就要洗錢 蝕錢是必經階段 支持蝕錢

新希望服務中期多賺9.6% 息0.073元

K11𣄃下商埸暑期人流勝疫前 整體銷售升120%

瑞銀顏湄之：政策緩解流動性 料不會引起系統性風險

上市公司商會：若改每股買賣 股東大增勢添成本

輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日

瑞銀汪濤：料人民幣兌美元年底前回升 內房危機不會造成雷曼翻版

嘉里建設上半年基礎溢利增15% 中期息40仙