集團今年第二季毛利按年升20.3%至141.61億元元，毛利率按年升4.2個百分點至21.0%。

以今年上半年計，小米收入按年下跌11.6%至1268.32億元，毛利升5.2%至257.53億元，經調整純利亦按年升69.5%至83.74億元。

各項業務表現方面，智能手機第二季收入按年跌13.4%至365.96億元，主要是由於智能手機出貨量減少，銷量按年減少15.8%至約3290萬部，智能手機平均售價（ASP）按年升2.8%至1112元，主要受惠於手機高端化，內地ASP按年升超過24%；物聯網（IoT）與生活消費產品收入按年升12.3%至222.54億元，主要是由於智能大家電、平板及若干生活消費產品的收入增加，部分被智能電視及筆記本電腦的收入減少所抵銷；互聯網服務按年升6.8%至74億元，主要由於廣告業務收入增加；其他收入按年跌5.24%至10.614億元。

小米今日績前收報12.38元，全日升1.475%，成交8.21億元。

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