證監會與廉署採取聯合行動，打擊懷疑市場操縱集團，並發出限制通知書凍結六家證券行客戶帳戶。事件涉及兩家在港的上市公司，其股份於2022年12月至2023年8月期間懷疑被操縱。行動中，廉署根據《防止賄賂條例》拘捕懷疑市場操縱集團一名骨幹成員。
證監會與廉署搜查懷疑與案件有關聯的14個處所。調查發現，集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高兩家上市公司股價。證監會懷疑集團最終目的，是抬高兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有的股份給指數追蹤基金來獲利。
為了配合相關計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員，涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散布有關公司的虛假及具誤導性資料。
證監會已向六家證券行發出限制通知書，分別是富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，禁止它們處理或處置八個交易帳戶內的資產。
證監會指，六家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或它們的其他客戶。
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