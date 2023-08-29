信和置業（0083）公布，截至今年6月底止全年核心盈利為60.88億元，按年跌6.9%， 計及非現金項目的投資物業重估虧損的盈利則為58.49億，增長2%，每股盈利0.73元，末期股息增2.4%至43仙，連同中期股息15港仙，全年共派息58港仙。
期內集團應佔物業銷售總收入為119.4億元，按年升10.1%。總租金收益35.04億元，按年輕微下降1.1%。酒店經營收入為13.75億元，升1.4倍。
上半年未入賬的合約銷售總額逾130億元，當中約66億元將在2023╱2024財政年度上半年入賬。公司表示，於今年6月底擁有淨現金419.7億元，故可在高息環境中受惠。
信和置業主席黃志祥表示，營商環境逐步回復正常，加上利率前景日趨清晰，將為市場復甦增添動力，並為香港住宅市場提供支持。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。
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