期內集團應佔物業銷售總收入為119.4億元，按年升10.1%。總租金收益35.04億元，按年輕微下降1.1%。酒店經營收入為13.75億元，升1.4倍。

上半年未入賬的合約銷售總額逾130億元，當中約66億元將在2023╱2024財政年度上半年入賬。公司表示，於今年6月底擁有淨現金419.7億元，故可在高息環境中受惠。

信和置業主席黃志祥表示，營商環境逐步回復正常，加上利率前景日趨清晰，將為市場復甦增添動力，並為香港住宅市場提供支持。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。

其他報道

金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》修訂發表諮詢總結

港府成立促進股票市場流動性專責小組 唐家成擔任主席

內銀據報將下調存款利率

中遠海運港口上半年純利跌15.4% 第一次中期息13.6港仙

農行上半年純利升3.5%至1332億元人幣

藥明巨諾上半年虧損收窄至3.8億人幣 不派息

全日沽空金額201億 減1% 南方恒生科技沽空增1倍 比率85%

恒指收市升353點 南水第3日流出 北水流入減29% 內房炒上

招行：碧桂園合作額度與該行行業地位相符

會財局譴責中正達會計師事務所等人違反專業標準 罰款70萬元

內房升幅擴大 傳交行將開會調整個人住房貸款存量利率

TVB股東陳惠仁：做好節目就要洗錢 蝕錢是必經階段 支持蝕錢

新希望服務中期多賺9.6% 息0.073元

K11𣄃下商埸暑期人流勝疫前 整體銷售升120%

瑞銀顏湄之：政策緩解流動性 料不會引起系統性風險

上市公司商會：若改每股買賣 股東大增勢添成本

輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日

瑞銀汪濤：料人民幣兌美元年底前回升 內房危機不會造成雷曼翻版

嘉里建設上半年基礎溢利增15% 中期息40仙

合生創展上半年核心盈利增183% 不派中期息

碧桂園服務上半年利潤跌9.5% 不派息

光大環境中期盈利跌1% 中期息削6.6%每股14仙

碧桂園擬為「16碧園05」增設40日寬限期