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碧服︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保 必要時縮減關聯服務

在姊妹公司碧桂園（2007）陷爆雷邊緣後，碧桂園服務（6098）首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬在業績會上多次表示，除用於開發票據及項目投標的保證金外，公司不存在將現金存款作為關聯兄弟地產公司（姊妹公司）債務擔保方的情況，截至今年上半年期末，甚至期內都沒有這樣的情況發生，未來也不會發生。

黃鵬指，公司在人員、財務、資產、機構、業務與關聯方、控股股東完全隔離，且強調兄弟公司的風險非直接風險，碧服會繼續做好乙方角色，積極配合碧桂園保交樓，協助對方化解風險、輿情，同時會嚴格遵守法律底線等，做到財務獨立、對應收帳款會依法依規處理，面對收帳困難時會加強溝通，必要時詬整合作方式，縮減不必要的關聯服務，對於關切、擔心公司的合作伙伴，亦會積極溝通，相信一定可以阻斷風險。

早前楊氏家族突將碧服兩成股權捐贈基金會的事件，有投資者問到，是否楊氏家族對碧服的定位及策略出現變化時，黃鵬再次強調，家族歷來重視碧服，將碧服定位為獨立業務，策略不變，要求公司「獨立自主、自力更生、尋求機會」，提升競爭力。

他指，捐贈股份是前主席（楊國強）深思熟慮的決定，他早在九十年代已為公益捐出一半身家，其一百多億的公益長跑，「沒有情懷很難理解」。黃鵬指出，「看到很多評論很痛心」，但楊國強是考慮到包括幾千名學生的前景所作的決定，且基金會已承諾長達十年不減持碧服，並委託實控人楊惠妍管理，所以碧服的定位、發展策略是長期、有穩且穩定。

至於曾是併購大戶的碧服，黃鵬指，認為物管市場仍如日方升，但碧服未來除了為突破能力時才會進行併購，主要採內生增長方式，以內部市場化，利用科技、創新增長方式，固本培元。

黃騰又指出，碧服手持現金127億元，完全足夠支持正常營運，並無融資計劃，但有分紅及回購安排。公司亦會著手收回一些投資、處理沉澱資產及加強應收帳款，且公司的業務有一些預繳、預收項目，均會改善現金流。

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