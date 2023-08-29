內地經濟復蘇放緩，高盛上月報告指內地需優先考慮信貸撥備和資本要求，會放棄股息目標，當時引起市場熱議。農業銀行（1288）董事會秘書韓國強在業績會回應資本水平下降會否影響派息時，表示市場上有報告通過線性外推和簡單假設模型，理解利潤增速、資本水平對派息率的影響，不過該行未來派息有長期穩定的基礎，應正確看待和分別。
韓國強表示，上市以來農行派息率保持在30%以上，該行短期利潤增速放緩，但未來隨經濟復蘇向好，政府經濟政策落地，盈利前景仍然樂觀，而農行截至上半年末的撥備餘額有8768億元（人民幣，下同），有紥實財務基礎。農行核心一級資本充足率（CET1）按年下降0.71個百分點至10.4%，韓國強指現資本水平的彈性空間較大，而明年內銀實行資本新規，料降低其風險加權資產（RWA），有助提高核心一級資本充足率，目前RWA佔總資產57.2%，有空間提升以穩定CET1。他又指出，該行不會盲目追求高資本充足率，在考慮長期發展和抵御風險能力下，切合業務發展，服務實體經濟。
貸款市場報價利率（LPR）今年兩度下降，內銀淨利息收入下跌為市場另一關注焦點，行長付萬軍表示監管部門引導降低實體經濟融資成本，推動現有貸款重訂價下調，加上現有按揭貸款將下調，淨息差下半年仍有下行壓力。
該行將調整信貸結構，加強縣域、普惠、農戶信貸投放，鞏固個人貸款增長，通過貸款精細化管理，今年新發放貸款利率已有邊際改善，有助平滑資產收息率變動。存息方面，受惠存息機制市場化，預計後續存款壓力會緩解，該行將通過客戶分層經營、生態圈建設、交易銀行業務，保留資金閉環流動，存取更多低成本資金，將息差保持在合理水平。
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