moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

農行：未來派息有長期穩定基礎

內地經濟復蘇放緩，高盛上月報告指內地需優先考慮信貸撥備和資本要求，會放棄股息目標，當時引起市場熱議。農業銀行（1288）董事會秘書韓國強在業績會回應資本水平下降會否影響派息時，表示市場上有報告通過線性外推和簡單假設模型，理解利潤增速、資本水平對派息率的影響，不過該行未來派息有長期穩定的基礎，應正確看待和分別。

韓國強表示，上市以來農行派息率保持在30%以上，該行短期利潤增速放緩，但未來隨經濟復蘇向好，政府經濟政策落地，盈利前景仍然樂觀，而農行截至上半年末的撥備餘額有8768億元（人民幣，下同），有紥實財務基礎。農行核心一級資本充足率（CET1）按年下降0.71個百分點至10.4%，韓國強指現資本水平的彈性空間較大，而明年內銀實行資本新規，料降低其風險加權資產（RWA），有助提高核心一級資本充足率，目前RWA佔總資產57.2%，有空間提升以穩定CET1。他又指出，該行不會盲目追求高資本充足率，在考慮長期發展和抵御風險能力下，切合業務發展，服務實體經濟。

貸款市場報價利率（LPR）今年兩度下降，內銀淨利息收入下跌為市場另一關注焦點，行長付萬軍表示監管部門引導降低實體經濟融資成本，推動現有貸款重訂價下調，加上現有按揭貸款將下調，淨息差下半年仍有下行壓力。

該行將調整信貸結構，加強縣域、普惠、農戶信貸投放，鞏固個人貸款增長，通過貸款精細化管理，今年新發放貸款利率已有邊際改善，有助平滑資產收息率變動。存息方面，受惠存息機制市場化，預計後續存款壓力會緩解，該行將通過客戶分層經營、生態圈建設、交易銀行業務，保留資金閉環流動，存取更多低成本資金，將息差保持在合理水平。

其他報道

信置全年核心盈利跌7% 末期息增2.4%至43仙

世界華文媒體首財季虧損擴大至273萬美元 不派息

證監會伙廉署凍結6券商客戶帳戶 涉操縱兩上市公司股價

小米次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣

金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》修訂發表諮詢總結

港府成立促進股票市場流動性專責小組 唐家成擔任主席

內銀據報將下調存款利率

中遠海運港口上半年純利跌15.4% 第一次中期息13.6港仙

農行上半年純利升3.5%至1332億元人幣

藥明巨諾上半年虧損收窄至3.8億人幣 不派息

全日沽空金額201億 減1% 南方恒生科技沽空增1倍 比率85%

恒指收市升353點 南水第3日流出 北水流入減29% 內房炒上

招行：碧桂園合作額度與該行行業地位相符

會財局譴責中正達會計師事務所等人違反專業標準 罰款70萬元

內房升幅擴大 傳交行將開會調整個人住房貸款存量利率

TVB股東陳惠仁：做好節目就要洗錢 蝕錢是必經階段 支持蝕錢

新希望服務中期多賺9.6% 息0.073元

K11𣄃下商埸暑期人流勝疫前 整體銷售升120%

瑞銀顏湄之：政策緩解流動性 料不會引起系統性風險

上市公司商會：若改每股買賣 股東大增勢添成本

輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日

瑞銀汪濤：料人民幣兌美元年底前回升 內房危機不會造成雷曼翻版

嘉里建設上半年基礎溢利增15% 中期息40仙