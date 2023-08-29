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【久利生專欄】恒指三萬點財富效應已成「八萬五」？

本港疫後經濟復蘇不似預期，當局稱短期內會與業界合力把香港夜市「搞活搞旺」。有飲食業名人擔心分薄人流，對食肆租户不公平，強調切勿藥石亂投，應改善整體經濟。又指「恒生指數重上30000點，飲食業生意自然好」。

三萬點其實並不遙遠，至少從時間上而言確是如此。2021年1月21日 - 港股在疫情下仍交投暢旺，一度衝破3萬點。然而在疫情下晚市禁堂食等，生意最好的餐廳，營業額亦只及以往30%，闊綽豪食情況已不復見，「就算啲人想慶祝，餐廳夜晚都唔開」；更直言「唔好話魚翅撈飯，淨係員工有飯開已經好好」。

可見即使是股市重上三萬點，在沒有港式夜經濟下，大概都只會搞旺日本經濟而非本地消費。大市根本是結構性問題，煞有介事要成立小組專責研究如何增加本港股票巿場的流動性，盡快成立及展開工作，會同業界保持溝通，說穿了又是緊跟內地監管機構。

中證監日前「救市」，將會降低證券交易經手費，並研究延長A股及交易所債券市場交易時間。多個部門公布一連串提振市場措施，包括削減A股印花稅稅率一半、限制大股東減持、階段性收緊IPO發行等。

心水清讀者或資深股民應該記得，2015年初中港股市熾熱下，A股卻突然出現恐慌式下跌，內地也曾推出同類措施，包括中證監曾全面禁止大股東減持、IPO發行行動，為期約4至6個月。國家隊進進出出、公私募基金買買賣賣，三千點保衞戰來來回回。

今次出手相對較有彈性，強調「階段性收緊IPO節奏」，是要促進投融資兩端的動態平衡。也就是說，內地只能夠靠減息降準，被動式放水刺激經濟，而沒有條件搞中式QE大水猛灌，是以亦限制民資私企大張旗鼓融資向民間「攞新錢」。據講不少「幣總」（幣圈老總）更加被當成地方政府ATM。

內地三招齊發刺激資本市場，恒指曾飆600點但收市僅升174點，港交所更是高開低走做出教材式陰燭，按道理如果內地限制A股IPO上市，港交所無疑是最受惠，但又好像不見有大行趁機唱好隻388，可見大行對YTD的市況「有保留意見」。想深一層，問題是企業不容易集資，而非去哪裡上市。

大摩表明，內券股當然會受惠，但比起印花稅，經濟周期和信貸增長對於資本市場而言，才是他們認為更重要的關注點。況且，適度提高槓桿率、加大對大股東出售的限制，以及暫時收緊融資可能會發出複雜的信號。但其實內房融資是不在此限，即變相合理化了恒大復牌。

恒大認為有足夠業務運作，並有足夠價值的資產支持營運，包括今年上半年仍錄得合約銷售額334億元人民幣，符合上市規則的規定，支持股份繼續在聯交所上市。惟坦言目前的營運資金來源，主要來自政府提供的紓困資金借款、項目處置收入等。

條例是死的，人是生的。是否因為內地經濟及港股市況奇差，監管機構要顧全大局兼顧發展，非常時期用非常手段，而要相對「手鬆」？是要放大股東一條生路，定讓小股東的逃生門？這樣想又好像過於陰謀論。

記得早十年八載經濟好景（或不景）時，內房由於肩負拉動全國經濟重責，真的是too big to fail，同時又因為有錢而業務多元化（不務正業？），隔三四重透過子公司南下在香港搞證券分支，不斷在中上環附近一帶搵9號牌，RO以至研究部都在搶人才。

但到今年特別是近兩三個月，部分是外圍因素，部分是內在環境影響，筆者身邊都有朋友都從中資券商離職或被離職，要減薪搵工（但一點也不可憐，搵幾十個月bonus時點計？）。相反，港漂則似乎長做長有，在北水炒股app券商不用什麼所謂高才通，員工都可以深港兩邊走。

無論如何，恒指30000點的財富效應是否已經淪為有點「八萬五」，不提便當早已不存在？世上或許無零出錯的模型，但股市長遠都是上升的，當然前提是經濟持續增長+價值理性回歸，而兩樣港股都同樣欠奉，魚翅撈飯可能要遠離港股靠日股食。

久利生