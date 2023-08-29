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海底撈中期扭虧轉賺22.58億人幣 不派中期息

海底撈（6862）公布中期業績，期內扭虧為盈賺22.58億元（人民幣，下同），去年同期虧損7327萬元；若撇除已於上年12月分拆上市的特海國際（9658）業務，其純利按年升近30倍，每股盈利為0.42元；不派中期息。

集團期內收入為188.89億元，按年升24.6%；其中主要收入來源的自經營海底撈餐廳收入為179.35億元，按年升25.4%；集團表示，隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉。加上「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年亦有所增加。

截至6月30日，海底撈餐廳總數達1382間，按年升3.75%。期內海底撈餐廳平均翻檯率升至每日3.3次，去年則為每日2.9次。惟顧客人均消費跌至102.9元，按年跌2%；海底撈餐廳同店銷售方面，整體同店平均日銷售額達7.77萬元，按年升12.28%；整體同店平均翻檯率為每日3.5次，去年則為每日2.9次。

集團展望，將策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富集團的餐飲業務形態和顧客基礎。

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