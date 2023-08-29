moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

何超瓊：美高梅擬增建主題式建築  料賭收或快破1700億促業界增非博彩投資

美高梅中國（2282）董事長及執行董事何超瓊表示，為了打造及容載更多非博彩項目及內容。集團計劃在路氹美高梅增建半幢新主題式建築物，另會將該項目內原有部分零售及餐飲，以至貴賓廳等空間，改造成10萬呎空間，及在澳門美高梅改建6萬呎空間，供推廣藝術文化發展。公司亦計劃在媽閣前地搞活化開展獅王爭霸。

她更預期。澳門賭收有機會提高至1700億至1800億元(澳門元，下同)，業界或因應按政府的投牌時設定的要求，在非博彩項目加碼投資20%。她強調，集團本身財務穩健，在有利可圖下，可進一步推進與銀團洽商融資。她估計，投入更多非博彩及開拓海外客，可拉長旅客留澳時間及更多重臨。

集團改建部分項目時適逢旅遊業復蘇及旺季，因此何超瓊預期，在澳門美高梅新打造的6萬平方呎空間會在明年第三季建成，用於促進高質及高消費，例如開展鐘錶、珠寶及藝術品等空間，結合科技元素，發展MIC(會議及獎勵旅遊)，配合到現有場地有限空間去發展。將來可推進搞拍賣、商品化及聯乘活動（Cross Over)就算他們沒有過百萬呎零售空間，他們也可以和同業錯位發展。以她所見，上半年高端飾物及消費，已按年大增1.5倍。

按項目去劃分，她預期澳門美高梅可做多些傳統中式文化項目，路氹美獅美高梅做玩代藝術為主。同時該集團會参與推動媽閣前地社區活化，例如將非物質文化之中的舞獅活動，例如將獅王爭霸賽轉移至屬於世界文化遺產的媽閣前地舉行。

雖然近期中國經濟增長放慢，何超瓊預期，內地訪澳旅客未必再如過往般動輒多次過去歐洲旅遊及多次購物，加上局勢不穩定及經濟不理想，反而是给予業界時機去擴充更多非博彩內容，甚至早些主動和客户接觸，推出多些活動，吸引他們多些遊澳。

在貴賓博彩方面，他們會逐步轉由公司承做直接的貴賓博彩業務，並借助母公司美國美高梅，招徠更多外國客過來。據稱，該集團還計劃在今年底前在大阪及菲律賓開設境外辦事處對外推廣，其海外客留澳已增至2.5日，暑假的酒店入住率已逾九成。

其他報道

小米：高端化帶動表現 IoT業務仍有很大潛力

華潤萬象生活全購朗基生活服務 無披露作價

現代牙科純利增1倍 派中期股息6仙

【久利生專欄】恒指三萬點財富效應已成「八萬五」？

中遠海運港口料下半年貨運需求溫和增長

農行：未來派息有長期穩定基礎

中國平安上半年盈利跌1% 中期息增1%派0.93元人幣

碧服︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保 必要時縮減關聯服務

海底撈中期扭虧轉賺22.58億人幣 不派中期息

萬華媒體首財季虧損擴大至507萬元 不派息

信置全年核心盈利跌7% 末期息增2.4%至43仙

世界華文媒體首財季虧損擴大至273萬美元 不派息

證監會伙廉署凍結6券商客戶帳戶 涉操縱兩上市公司股價

小米次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣

金管局與證監會就場外衍生工具《結算規則》修訂發表諮詢總結

港府成立促進股票市場流動性專責小組 唐家成擔任主席

內銀據報將下調存款利率

中遠海運港口上半年純利跌15.4% 第一次中期息13.6港仙

農行上半年純利升3.5%至1332億元人幣

藥明巨諾上半年虧損收窄至3.8億人幣 不派息

全日沽空金額201億 減1% 南方恒生科技沽空增1倍 比率85%

恒指收市升353點 南水第3日流出 北水流入減29% 內房炒上

招行：碧桂園合作額度與該行行業地位相符