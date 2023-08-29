她更預期。澳門賭收有機會提高至1700億至1800億元(澳門元，下同)，業界或因應按政府的投牌時設定的要求，在非博彩項目加碼投資20%。她強調，集團本身財務穩健，在有利可圖下，可進一步推進與銀團洽商融資。她估計，投入更多非博彩及開拓海外客，可拉長旅客留澳時間及更多重臨。

集團改建部分項目時適逢旅遊業復蘇及旺季，因此何超瓊預期，在澳門美高梅新打造的6萬平方呎空間會在明年第三季建成，用於促進高質及高消費，例如開展鐘錶、珠寶及藝術品等空間，結合科技元素，發展MIC(會議及獎勵旅遊)，配合到現有場地有限空間去發展。將來可推進搞拍賣、商品化及聯乘活動（Cross Over)就算他們沒有過百萬呎零售空間，他們也可以和同業錯位發展。以她所見，上半年高端飾物及消費，已按年大增1.5倍。

按項目去劃分，她預期澳門美高梅可做多些傳統中式文化項目，路氹美獅美高梅做玩代藝術為主。同時該集團會参與推動媽閣前地社區活化，例如將非物質文化之中的舞獅活動，例如將獅王爭霸賽轉移至屬於世界文化遺產的媽閣前地舉行。

雖然近期中國經濟增長放慢，何超瓊預期，內地訪澳旅客未必再如過往般動輒多次過去歐洲旅遊及多次購物，加上局勢不穩定及經濟不理想，反而是给予業界時機去擴充更多非博彩內容，甚至早些主動和客户接觸，推出多些活動，吸引他們多些遊澳。

在貴賓博彩方面，他們會逐步轉由公司承做直接的貴賓博彩業務，並借助母公司美國美高梅，招徠更多外國客過來。據稱，該集團還計劃在今年底前在大阪及菲律賓開設境外辦事處對外推廣，其海外客留澳已增至2.5日，暑假的酒店入住率已逾九成。

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