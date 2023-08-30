道瓊斯工業平均指數收漲292點，升幅0.85%，報34852點。標普500指數收漲64點，升幅1.46%，報4497點。納斯達克綜合指數收漲238點，或1.75%，報13943點。

高盛升2.02%，報332.55美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而Chevron跌0.16%，報159.96元，拖累道指1點。

科技股方面，蘋果收市報184.12元，升2.18%，谷歌母公司Alphabet收市報134.57元，升2.71%，亞馬遜收市報134.91元，升1.32%，Facebook收市報297.99元，升2.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.98%，報459點。德國DAX指數收漲0.88%，報15930點；法國CAC 40指數漲0.67%，報7373點；英國富時100指數收漲1.73%，報7464點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.71%，報7100點。

美國2年期債息曾跌最多3.62%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.72%。低見4.8652厘，是8月11日4.7975厘後最低。收市報4.8942厘，是8月10日後收市新低，當日報4.8417厘。連跌2日，累計跌0.1836厘，對上一次連跌2日是8月7日。

美國10年期債息曾跌最多2.33%，是8月23日後最大跌幅，當日跌幅為3.29%。低見4.1041厘，是8月11日4.0783厘後最低。收市報4.1197厘，是8月10日後收市新低，當日報4.1055厘。連跌3日，累計跌0.1174厘，對上一次連跌3日是7月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至75.575基點，是8月23日71.606基點後最窄。收市報78.069基點，是8月22日後最窄，當日報-72.612點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至139.6基點，是8月11日140.143基點後最闊。收市報135.109基點，是8月9日後收市最闊，當日報144.154基點。連續3日擴闊，累計11.63基點，對上一次連續3日是7月19日。

道指曾升最多0.88%，高見34864.42點，是8月17日34888.48點後最高。收市報34852.67點，是8月15日後收市新高，當日報34946.39點。連升3日，累計升753.25點，對上一次連升3日是8月14日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月1日。

標指曾升最多1.51%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見4500.14點，是8月10日4527.37點後最高。收市報4497.63點，是8月8日後收市新高，當日報4499.38點。連升3日，累計升121.32點，對上一次連升3日是7月25日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月26日。

納指曾升最多1.86%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.86%。高見13959.81點，是8月7日13997.15點後最高。收市報13943.76點，是8月7日後收市新高，當日報13977.12點。連升3日，累計升479.79點，對上一次連升3日是8月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月1日。

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