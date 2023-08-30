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港股ADR升215點 夜期高水185點 中銀、工行、蒙牛、碧桂園等業績

美股向上，港股ADR升215點或1.15%，報18699點，即月恒指夜期升202點，報18669點，夜期高水185點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.86%，折合報332.23元；阿里巴巴（9988）升1.46%，折合報92.23元；美團（3690）升1.41%，折合報139.24元；匯控（0005）升2.5%，折合報59.96元；建行（0939）升0.04%，折合報4.2元。

道期現升0.068%；標期現升0.09%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.59%；韓國KOSPI指數現升0.84%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.74%。

VIX指數隔晚跌4.17%或0.63點，報14.45點。

紐油現升0.29%或0.24美元，報81.4美元；布油現升0.18%或0.16美元，報85.65美元；金價現跌0.07%或1.44美元，報1936.1美元；LME 銅期貨隔晚升1.11%或93美元，報8448.5美元。美國10年期債息現升0.09%或0.004厘，報4.1237厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、碧桂園（2007）、海爾智家（6690）、工行（1398）、蒙牛（2319）、中石油（0857）、申洲國際（2313）、雅居樂（3383）、國航（0753）、東航（0670）、招商局港口（0144）、萬科（2202）、復星國際（0656）、長城汽車（2333）、香港科技探索（1137）、鴻福堂（1446）、日清食品（1475）、融創（1918）等。

碧桂園（2007）向建滔（0148）配新股抵債，慳近半億。

中遠海控（1919）半年純利跌七成。

美高梅中國（2282）在旗下美獅美高梅推新展品搞藝術+旅遊項目。何超瓊：美高梅擬增建主題式建築，料賭收或快破1700億促業界增非博彩投資。

蔚來（9866）第二季虧損擴大，汽車毛利率重挫。

小米（1810）次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣。小米：高端化帶動表現，IoT業務仍有很大潛力。

華潤萬象生活（1209）全購朗基生活服務，無披露作價。

現代牙科（3600）純利增1倍，派中期股息6仙。

中遠海運港口（1199）料下半年貨運需求溫和增長。

農行（1288）上半年純利升3.5%至1332億元人幣。農行：未來派息有長期穩定基礎。

中國平安（2318）上半年盈利跌1%，中期息增1%派0.93元人幣。

碧服（6098）︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保，必要時縮減關聯服務。

海底撈（6862）中期扭虧轉賺22.58億人幣，不派中期息。

萬華媒體（0426）首財季虧損擴大至507萬元，不派息。

信置（0083）全年核心盈利跌7%，末期息增2.4%至43仙。

世界華文媒體（0685）首財季虧損擴大至273萬美元，不派息。

港府成立促進股票市場流動性專責小組，唐家成擔任主席。留意港交所（0388）

奈雪的茶（2150）上半年經調整純利錄7020萬元人民幣，按年虧轉盈。

內銀據報將下調存款利率。

中遠海運港口（1199）上半年純利跌15.4%，第一次中期息13.6港仙。

藥明巨諾（2126）上半年虧損收窄至3.8億人幣，不派息。

 

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