恒指今早高開175點或0.96%，報18659點，大市成交金額16億元；國指今早高開62點或0.99%，報6449點。恒生科技指數開市報4299點，升1.54%，見8月11日後新高。
金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為11.88%，下跌為2.16%，無升跌為85.95%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、碧桂園（2007）、長實集團（1113）拖累大市。
藍籌50隻升，6隻下跌，24隻無升跌。中芯國際（0981）升4.3%，報19.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.3%，報0.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報19.9元，升4.3%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報85.9元，跌2.99%。
恒指升穿20天線(18595.84點)。科指高於主要平均線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀行（3988）開市報2.71元，無升跌。中銀香港（2388）開市報21.65元，無升跌。碧桂園（2007）開市報0.88元，跌3.3%。海爾智家（6690）開市報23.7元，跌0.21%。工行（1398）開市報3.59元，無升跌。蒙牛（2319）開市報25.55元，升0.59%。中石油（0857）開市報5.67元，無升跌。申洲國際（2313）開市報77.3元，升0.39%。雅居樂（3383）開市報0.91元，無升跌。國航（0753）開市報5.81元，跌0.34%。東航（0670）開市報2.84元，升1.07%。招商局港口（0144）開市報9.72元，升1.14%。萬科（2202）開市報9.76元，升1.56%。復星國際（0656）開市報5.05元，跌0.2%。長城汽車（2333）開市報9.74元，升1.25%。香港科技探索（1137）無成交，報3.53元。鴻福堂（1446）無成交，報0.255元。日清食品（1475）無成交，報6元。融創（1918）開市報0.98元，無升跌。
碧桂園（2007）向建滔（0148）配新股抵債，慳近半億。碧桂園開市報0.88元，跌3.3%。建滔（0148）開市報18.66元，升2.98%。
中遠海控（1919）半年純利跌七成。開市報7.9元，升2.6%。
美高梅中國（2282）在旗下美獅美高梅推新展品搞藝術+旅遊項目。何超瓊：美高梅擬增建主題式建築，料賭收或快破1700億促業界增非博彩投資。無成交，報9.94元。
蔚來（9866）第二季虧損擴大，汽車毛利率重挫。開市報85.9元，跌2.99%。
小米（1810）次季經調整純利按升1.47倍至51億人幣。小米：高端化帶動表現，IoT業務仍有很大潛力。開市報12.6元，升1.78%。
華潤萬象生活（1209）全購朗基生活服務，無披露作價。開市報35.5元，升2.16%。
現代牙科（3600）純利增1倍，派中期股息6仙。開市報3.14元，升0.32%。
中遠海運港口（1199）料下半年貨運需求溫和增長。無成交，報4.72元。
農行（1288）上半年純利升3.5%至1332億元人幣。農行：未來派息有長期穩定基礎。開市報2.68元，升0.37%。
中國平安（2318）上半年盈利跌1%，中期息增1%派0.93元人幣。開市報47.5元，升1.39%。
碧服（6098）︰從來沒有亦不會為姊妹公司債務擔保，必要時縮減關聯服務。開市報9.5元，升0.53%。
海底撈（6862）中期扭虧轉賺22.58億人幣，不派中期息。開市報22.5元，升2.27%。
萬華媒體（0426）首財季虧損擴大至507萬元，不派息。無成交，報0.067元。
信置（0083）全年核心盈利跌7%，末期息增2.4%至43仙。開市報9.19元，升2.45%。
世界華文媒體（0685）首財季虧損擴大至273萬美元，不派息。無成交，報0.22元。
港府成立促進股票市場流動性專責小組，唐家成擔任主席。留意港交所（0388）。開市報312.6元，升1.69%。
奈雪的茶（2150）上半年經調整純利錄7020萬元人民幣，按年虧轉盈。開市報5.01元，升2.66%。
內銀據報將下調存款利率。建行（0939）開市報4.2元，無升跌。工行（1398）開市報3.59元，無升跌。中國銀行（3988）開市報2.71元，無升跌。
中遠海運港口（1199）上半年純利跌15.4%，第一次中期息13.6港仙。無成交，報4.72元。
藥明巨諾（2126）上半年虧損收窄至3.8億人幣，不派息。無成交，報2.46元。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見50.95元，開市報50.95元，升10.4%；第一太平（0142）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升0.92%；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元。
2隻股份創上市新低，包括科軒動力控股（0476）低見0.018元，開市報0.018元，跌14.29%；北京京客隆（0814）低見0.49元，開市報0.49元，跌5.77%。
異動股
上升異動股，包括，友聯國際教育租賃（1563）開市報1.1元，升34.15%；中泛控股（0715）開市報0.033元，升13.79%；名創優品（9896）創上市新高，見50.95元，開市報50.95元，升10.4%；倢冠控股（8606）開市報0.133元，升8.13%；豐盛控股（0607）開市報0.04元，升8.11%；廣發証券（1776）開市報12.38元，升6.91%；中國鋁罐（6898）開市報0.65元，升6.56%；僑雄國際（0381）開市報0.12元，升6.19%；中國投資開發（0204）開市報0.53元，升6%；信懇智能（1967）開市報0.76元，升5.56%。
下跌異動股，包括，科軒動力控股（0476）創上市新低，見0.018元，開市報0.018元，跌14.29%；雋泰控股（0630）開市報0.041元，跌12.77%；中國海外諾信（0464）開市報0.22元，跌8.33%；恒大（3333）開市報0.28元，跌6.67%；卓越商企服務（6989）開市報2.25元，跌6.25%；三愛健康集團（1889）開市報0.062元，跌6.06%；北京京客隆（0814）創上市新低，見0.49元，開市報0.49元，跌5.77%；國農金融投資（8120）開市報0.121元，跌5.47%；中國育兒網絡（1736）開市報0.121元，跌4.72%。
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