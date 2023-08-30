SEC目前只允許基於期貨的加密貨幣ETF發行，因認為較安全。法院今次推翻後，SEC仍然可以通過要求華盛頓特區巡迴上訴法院的全體法官或美國最高法院審查該決定來對抗該裁決。

推動發行比特幣ETF的Grayscale Investments表示，發行ETF將幫助其更輕鬆地發行和贖回股票，從而幫助其162億美元的信託基金為投資者釋放數十億美元的價值。由於該信託採封閉式結構，不允許投資者在價格下跌時贖回股票，導致其交易價格較基礎比特幣大幅折讓。而作為ETF，則可以發行和贖回股票以滿足不斷變化的需求。

今次Grayscale的勝利可能會產生迄今為止最廣泛的影響。金融界一些最大、最知名的公司最近向SEC提交推出比特幣ETF的申請。

SEC在2022年拒絕了Grayscale的發行提議，認為基於比特幣的ETF缺乏足夠的監督來發現欺詐行為。Grayscale於是提告，以推翻、指控SEC歧視其產品的決定，同時批准類似的比特幣期貨 ETF。

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