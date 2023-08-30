蘋果（Apple）公布，將於美國當地時間9月12日上午10時舉辦秋季發布會，即香港時間9月13日凌晨1時，「果粉」可於apple.com 或在 Apple TV app 收看網上直播。是次主題為「好奇心」(Wonderlust)，市場預計該公司將在活動上公布最新系列iPhone。