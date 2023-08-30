蘋果（Apple）公布，將於美國當地時間9月12日上午10時舉辦秋季發布會，即香港時間9月13日凌晨1時，「果粉」可於apple.com 或在 Apple TV app 收看網上直播。是次主題為「好奇心」(Wonderlust)，市場預計該公司將在活動上公布最新系列iPhone。
根據9to5Mac等外國科技網站消息，iPhone 15系列將推出4款機型，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。
9to5Mac報道，iPhone 15 Pro系列機身將採用鈦金屬，取代現有不鏽鋼設計，以減輕手機重量。針對iPhone 15與iPhone 15 Plus，9to5Mac預測蘋果可能提供5種顏色選擇，包括黑色、綠色、藍色、黃色及粉色。
新iPhone即將登場， 蘋果概念股舜宇 （2382）受捧，今早股價最多升6.2%，高見68.4元，現報67.3元，升4.5%。
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