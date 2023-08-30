華潤置地（1109）公布，中期多賺29.6%至137.4億元人民幣(下同)，核心淨利潤增10.9%至112.7億元。其中開發銷售型業務、經營性不動產業務、輕資產管理業務及生態圈要素型業務核心淨利潤貢獻佔比分別為57.2%，35.5%，4.6%，2.7%，經常性業務核心淨利潤貢獻佔比合計42.8%。中期息0.198元，增8.8%。
期內，綜合營業額為729.7億元，按年微增0.1%。其中，開發銷售型業務營業額為546.2億元；經營性不動產業務營業額為107.2億元，按年增長41.0%，輕資產管理業務營業額為50.1億元，按年增長37.6%，生態圈要素型業務營業額為26.2億元，按年增長14.5%。經常性業務收入合計為183.5億元，按年增長35.6%，佔總營業額25.1%。
期內，淨有息負債率較2022年底下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本較2022年底下降19個基點至3.56%，創近十年新低。
上半年，實現物業簽約銷售額1702.4億元，按年增長40.6%，實現簽約面積701萬平方米，按年增長19.4%。截至6月底，已銷售尚未結算的簽約額為3304.2億元，有待陸續於2023年及往後年度結算。其中，根據施工及交付計劃，預計1423.5億元將於下半年結算。
上半年，集團新增土儲計容建築面積797萬平方米。截至6月底，總土地儲備約6548萬平方米。
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