港元現報7.8455元升值13點子，曾貶值最多2點子，報7.847元，亦曾升值最多31點子，報7.8437元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7點子至1.76869%；1星期HIBOR升1.28點子至3.05494%；2星期HIBOR升0.66點子至3.25536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.95點子至4.48274%；6個月期HIBOR跌1.19點子至4.87357%；12個月期HIBOR跌0.89點子至5.18524%。

美元指數現報103.604升值0.073點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44331%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6274%，連續10日擴闊，利差是2023年5月02日後最闊，當日差距為-1.6832%。

對上一次連續10日擴闊，是2023年7月04日，當日利差報-0.3281%。

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