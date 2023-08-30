文章日期：2023年8月30日 12:27
大市半日沽空金額96.65億元，較上日增加6.64%，沽空金額佔大市成交比率為15.88%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）8.03億元，較上日增加26%。
沽空增幅最多的股份為，香港航天科技（1725）增加108947.18%，至147.43萬元；沽空減幅最多的股份為，中國外運（0598）減少98.64%，至19560元。
藍籌當中，沽空比率最高的是匯控（0005）沽空比率41.11%。科指股沽空比率最高的是瑞聲（2018）沽空比率45.94%。
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