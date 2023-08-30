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平保：新業務價值跑贏反映改革成效 城投內房債風險敞口可控

中國平安（2318）上半年壽險新壽務價值，以同口徑計算按年增長45%，高於同業增速，聯席首席執行官陳心穎表示，除了疫情後對產品需求恢復外，更多是反映過去3年平保業務改革成效，新業務價值中有68%為保險整合健康、醫療、養老產品，與市場存在差異化，另外平保發展新型銀保、網格化社區渠道，亦是市場獨有。

陳心穎認為，平保目前市盈率6倍，H股股息率為5.8倍，股價被嚴重地低估，該行長期價值和利潤，皆相當穩定。

內地監管當局近期要求險企不得再售預定利率3.5%產品，陳心穎指對未來兩三個月會有影響，但整體影響不大，因為切換後的傳統保險仍是市場上唯一准許可以保本保息3%的產品，另一類保險產品分紅險，雖然保證利率只有2.5%，但過去10年平安的結算利率都在4%以上。目前5年定期存款和10年國債收益率分別是2.5%和2.6%，認為壽險產品依然較具有競爭力。

作為派息計算基礎的歸母營運利潤，按年下跌5%，不過每股中期息仍升1.09%，首席財務官張智淳指，該行新業務價值已經恢復增速，雖然營運利潤短期略受短期因素影響，不過平保仍然調高派息水平，反映管理層對長期發展有信心。

城投企業和內房債務引起市場關注，首席投資官鄧斌表示，該行城投債敞口和風險皆為可控，城投債敞口是在一線城市經濟最發達地區，有非常完善的風險管控和集中度管控的系統和流程，及早發現和預警。房地產方面，平保亦從前年開始逐漸壓降不動產，風險和敞口也同樣可控，並且還有不少隱含。

 

 

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