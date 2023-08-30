淨息差為1.45%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.56%，按年上升43個基點，主要由於市場利率相對去年同期處於高位，主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升。與2022年下半年相比，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差回落3個基點，主要由於存款定存化，以及存款競爭激烈，引致存款成本上升。

一級資本比率為20.75%，總資本比率為22.99%，去年同期分別為19.47%及21.79%。

期內，淨服務費及佣金收入為49.14億元，按年下降5.18億元或9.5%，主要由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀及基金分銷佣金收入按年分別下降31.4%及13.9%，基金管理佣金收入亦較去年同期減少34.6%。進出口下跌，貿易及信貸需求疲弱，貸款、匯票及繳款服務佣金收入亦按年下降。

特定分類或減值貸款比率為0.73%，較上年末上升0.20個百分點，主要因上半年有若干公司客戶貸款評級下降，使特定分類或減值之客戶貸款餘額較上年末增加38.30億元至125.54億元。住宅按揭貸款拖欠及經重組貸款比率為0.01%。信用卡貸款撇賬比率為1.43%，按年上升0.05個百分點。

上半年，貸款及其他賬項減值準備淨撥備為12.25億元，按年減少5.01億元或29.0%。

他報道

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