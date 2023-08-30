工行淨利息收入按年下跌3.89%至3369.87億元，期內淨利息收入率按年下跌0.31個百分點至1.72%，貸款餘額按年上升13.21%至25.29萬億元。工行表示，上半年淨利息收入的降幅，較第一季的4.79%收窄，利息淨收入變動趨勢有所改善。淨手續費收入亦按年下跌3.39%，至734.65億元，工行指受資本市場波動導致的客戶投資理財意願下降等因素影響，對公理財、個人理財及私人銀行、資產託管收入按年下降。

截至上半年末，工行不良貸款率按年下跌0.05個百分點至1.36%，按季則跌0.02個百分點。核心一級資本充足率為13.2%，按年下跌0.7個百分點，按季則跌0.5個百分點。

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