集團解釋，期內業績轉虧為盈，主要由於旗下美聯物業及香港置業錄得經營溢利，因集團於香港之市場佔有率上升，成功抓緊香港住宅物業市場之反彈，以及集團致力於香港及內地精簡業務，並維持本地前線之競爭力。

期內，集團收入23.54億元，按年增加37.24%。截至今年6月底止，集團聘用 5,362 名全職僱員，按年減少343人或6.01%，其中 4,606 名為營業代理、451 名為辦公室後勤員工及 305 名為前線支援員工。

黃靜怡：每月平均9.1個代理爭一單 減租金開支為首要目標

美聯集團副主席黃靜怡指出，今年一手私樓每月平均35.1個代理爭一張單，創近10年次高；二手住宅每月平均12.3個代理爭一張單，更是有紀錄以來的次高紀錄。整體而言，每月平均9.1個代理爭奪一張住宅單，同樣是有紀錄以來的次高，可見行業復蘇之路，實在是荊棘滿途。

黃靜怡提到，高租金蠶食盈利代理租舖不時受到「不平等待遇 」，同一舖位，代理交租高於其他行業。集團須時刻檢討租金政策，以減低租金開支為首要目標，力爭租金水平與其他行業睇齊，任何可以減省租金開支的方案亦會考慮。

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