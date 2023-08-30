上半年資本性支出為851.37億元，按年下降7.8%，全年資本性支出預計為2435億元。

期內集團原油產量4.7億桶，增加5%；可銷售天然氣產量2,517.1十億立方英尺，增長6.7%；油氣當量產量8.9億桶，增長5.8%。平均實現原油價格每桶74.15美元，按年下降21.7%，單位油氣操作成本為每桶10.82美元，按年跌6.8%。

展望下半年，中石油指，世界經濟仍然面臨下行風險，中國經濟將延續恢復發展勢頭，但發展基礎仍不穩固，國際原油市場供需總體平衡，但油價仍然存在下行風險；天然氣市場需求改善。國內成品油市場消費保持恢復態勢，天然氣市場需求保持較快增長。

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