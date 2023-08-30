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信德集團中期虧損4.25億不派息

信德集團（0242）公布6月底止中期業績，由盈轉虧，股東應佔虧損4.25億元，不派中期息。撇除投資物業公平值變動因素，股東應佔虧損實際為2.74億元。期內除投資部門出現虧損2.21億元之外，其他部門均錄得盈利，當中受疫情衝擊影響的運輸及酒店部門恢復盈利。

該集團的地產部門從在銷售新加坡柏皓和蘭心居，以及澳門濠尚獲得收益，期內錄得分部盈利近2.23億元，按年大減62.9%至只有2.27億元。受惠於跨境運輸服務恢復，從事噴射飛航及金巴投資等組成的運輸業務聯營部門則扭虧為盈，賺880萬元。隨著酒店入住率上升，酒店及消閒部門亦扭虧並賺594.1萬元。

包括澳門旅遊娛樂股份等多項投資在內的投資部門，期內錄得虧損2.21億元，由盈轉虧，主要受到財務投資涉公平值虧損2.72億元虧損所拖累。其持股15.8%的澳娛股份期內獲派股息按年增加24%至5600萬元。手上現金達70.97億元，較去年底增加5.59億元。資本負債率則按年增加1.4個百分點至29.7%。

信德集團展望，今年第四季地產部門將會推出與上海陸家嘴（集團）共同發展的地標項目「前灘31」銷售。附屬酒店管理公司雅辰將在今年第四季推出兩間旗艦酒店，分別為上海前灘31雅辰酒店以及新加坡雅辰酒店。運輸部門將自第三季起，與旗下合營公司的合作夥伴提供跨境一站式巴士服務，接載旅客經港珠澳大橋中轉往返澳門或珠海及香港國際機場。

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