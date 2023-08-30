她表示，線下超級市場生意跌幅更大，而HKTVmall的美容健康產品和寵物用品生意有所增長，亦認證了集團一直強調的立場，即使消費力減弱，客戶已將線下購物習慣轉至線上，成為不可逆轉的趨勢。

其他新業務方面，集團行政總裁（國際業務）劉志剛表示，全自動零售商店「in:Five」已於今年8月在英國曼徹斯特開始試業營運，正在觀察客戶對新零售模式的反應，料於9至10月正式營運，亦在探詢其他地區的可能性。他又指，現時仍處於初期投資階段，暫未設收支平衡的時間表，將視乎客戶反應再訂下一步發展。

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