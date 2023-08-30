moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

郵儲行中期盈利多賺5%至496億人幣 利息淨收入升2%

中國郵政儲蓄銀行（1658）公布6月底止中期業績，期內股東應佔利潤按年增長5.2%至495.64億元（人民幣、下同），不派中期息。其錄得利息淨收入為1403.05億元，按年增加2.3%；手續費及佣金淨收入亦按年增加1.8%至182.03億元。至於不良貸款率按年下降0.03個百分點至0.81%，期內的信用減值損失為193.16億元，按年減少28.7%。

郵儲行指，期內的資產首次突破15萬億元，達15.12萬億元。客戶貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創歷史同期新高，達到7.82萬億元。存款則達13.3萬億元，按年增長4.62%。淨息差2.08%，較一季度下降1基點。

在不良貸款方面，郵儲行指，涉值629.9億元，按年增長3.7%。當中個人貸款及企業貸款的不良貸款各佔468.46億元及161.44億元。客戶貸款減值為2395億元，較去年底增加22.77億元。

其他報道

港科探索周慧晶：下半年重點推糧油雜貨推優惠 以加強客戶忠誠度

華潤置地：下半年可售貨源3859億人幣 會提高銷售目標

信德集團中期虧損4.25億不派息

勝利證券：最快今年內交易所可供散戶買賣加密貨幣

中石油上半年多賺4.5% 中期息0.21元人幣

中證監：支持符合條件民企境外上市

美聯中期虧轉盈 賺3906萬元 不派息 僱員人數按年少6%

中行半年多賺不足1% 淨息差收窄至1.67%

Ken Sir呂宇健再增持hmvod視頻

工行上半年多賺1.21% 撥備前利潤跌5.31%

中銀香港中期多賺34% 息0.527元 淨息差按年上升 減值較去年底多

保誠：受惠內地訪港旅客 料香港業務增長勢頭持續

日清食品中期盈利增6% 港人報復性旅行影響食品及飲料行業

香港科技探索上半年純利跌62%至4870萬 不派息

高盛據報伙中投組私募股權合作基金 投資英美網絡安全業務

希瑪眼科上半年多賺逾1倍 不派息 核心醫療服務收益創新高

全日沽空金額194億 減3% 比率18% 恒生中國企業沽空最多

摸底中融信託債務 中信、建信信託或參與化解影子銀行風險

南水流出大增 大市成交增 恒指創兩周高後收市倒跌1點 北水第8日流入 5個月最長

日本池袋西武百貨因員工罷工 明關閉一天

雷蒙多稱美企反映中國已不宜投資 汪文斌：中國仍是全球重要投資目的地之一