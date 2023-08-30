中國郵政儲蓄銀行（1658）公布6月底止中期業績，期內股東應佔利潤按年增長5.2%至495.64億元（人民幣、下同），不派中期息。其錄得利息淨收入為1403.05億元，按年增加2.3%；手續費及佣金淨收入亦按年增加1.8%至182.03億元。至於不良貸款率按年下降0.03個百分點至0.81%，期內的信用減值損失為193.16億元，按年減少28.7%。
郵儲行指，期內的資產首次突破15萬億元，達15.12萬億元。客戶貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創歷史同期新高，達到7.82萬億元。存款則達13.3萬億元，按年增長4.62%。淨息差2.08%，較一季度下降1基點。
在不良貸款方面，郵儲行指，涉值629.9億元，按年增長3.7%。當中個人貸款及企業貸款的不良貸款各佔468.46億元及161.44億元。客戶貸款減值為2395億元，較去年底增加22.77億元。
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