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工行：上半年個人住房貸款投放增500億元 下一步將做好存量房貸調整

工商銀行（1398）上半年純利按年增長1.21%至1737.44億元（人民幣，下同），銀行行長廖林在業績會上表示，期內銀行於個人住房貸款投放量按年多增近500億元，新發放的個人房貸中，首套房貸款佔比約90%。

上半年，工行境內分行人民幣貸款餘額增加1.99萬億元，按年增3876億元，當中，個人消費和經營貸款按年增1465億元。工商銀行副行長王景武表示，會認真貫徹「房住不炒」、因城施策等宏觀政策，積極滿足居民剛性和改善性合理住房信貸需求，支持房地產健康發展。下一步將全面做好存量房貸調整，做好「保交樓」金融服務，落實好金融16條。

工行不良貸款率較今年初下跌0.02個百分點至1.36%，廖林指，資產質量保持穩定，資本充足率為18.45%，撥備覆蓋率為218.62%。平均總資產回報率（ROA）、加權平均權益回報率（ROE）保持較優水平；淨息差（NIM）、成本收入比處於合理區間。

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